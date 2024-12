Stand: 02.12.2024 14:45 Uhr Neues Expressionismus-Museum in Chemnitz

In Chemnitz entsteht bis zum Frühjahr 2025 mit dem Karl Schmidt-Rottluff Haus ein neues Museum des Expressionismus. Die Sanierungsarbeiten an dem denkmalgeschützten Gebäude seien nahezu abgeschlossen, teilten die Chemnitzer Kunstsammlungen mit. Das Museum im ehemaligen Elternhaus des Malers und Grafikers werde in den nächsten Monaten eingerichtet. Der in Rottluff bei Chemnitz geborene Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976) gilt als einer der wichtigsten Vertreter des Expressionismus. Der Ort wurde Teil seines Namens. Er war 1905 Mitbegründer der Künstlergruppe "Brücke". | Sendebezug: 02.12.2024 17:10 | NDR Kultur