"Heiße Ecke": Seit 20 Jahren ein Garant zum Lachen Stand: 18.07.2023 12:15 Uhr Ein Imbiss auf St. Pauli und 24 Stunden Kiez-Leben drumherum: Darum geht es in dem Hamburger Musical-Original "Heiße Ecke". Seit 20 Jahren läuft die Show im Schmidts Tivoli auf der Reeperbahn und ist gerade wieder das erfolgreichste deutschsprachige Musiktheaterstück.

von Antonia Reiff

Seit zwei Jahrzehnten sind die Lieder ein Hit. Mit viel Ohrwurm-Potenzial macht das Hamburger Musical Stimmung rund um den Kiez-Imbiss "Heiße Ecke". Hier trifft sich ganz St. Pauli: vom Zuhälter über die Huren bis zu den Junggesellinnen aus Pinneberg.

Über 50 Kiez-Charaktere und Hamburger Originale

Der derbe Schnack, die ehrlichen Geschichten - hier wird kein Blatt vor den Mund genommen. Genau das ist seit 20 Jahren das Geheimrezept für die vielen Besucherinnen und Besucher: "Es nimmt die Hamburger Charaktere auf die Schippe, und da kann sich jeder ein bisschen drin widerspiegeln", meint ein Gast aus dem Publikum.

Jeden Abend schlüpfen neun Darstellerinnen und Darsteller in über 50 Rollen und spielen die verrücktesten Kiez-Charaktere. Die lockeren Sprüche, der trockene Humor und die offene, tolerante Kiez-Stimmung - das alles ist über die vielen Jahre verdammt gut gealtert und die Lieder bringen das Publikum immer noch begeistert zum Schunkeln: "Das Besondere an diesem Musical ist dieses Gefühl von Gemeinschaft, was man vermittelt bekommt", findet eine Zuschauerin. "Hier ist irgendwie alles cool. Jeder kann sein, wie er will."

"Heiße Ecke" ist das erfolgreichste deutsche Musiktheaterstück

Das Hamburger Musical-Original ist aktuell das erfolgreichste und beliebteste deutsche Musiktheaterstück. Inszeniert hat es ursprünglich Schmidts Tivoli-Hausherr Corny Littmann. Jetzt feiert die "Heiße Ecke" schon fast drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei über 5.000 Vorstellungen. Diese Show ist einfach Hamburg pur und ein Garant zum Lachen - versprochen. Das Musical läuft jeden Abend im Schmidts Tivoli. Im September wird es extra zum Jubiläum ein paar Geburtstagsshows geben.

