Merlin Sandmeyer: "Mein Bart wird in jede Rolle eingebaut" Stand: 09.12.2024 10:42 Uhr Schauspieler Merlin Sandmeyer gehört zum Ensemble des Hamburger Thalia Theaters. Einem breiteren Publikum wurde er durch seine Rolle als "Jonas" in der Serie "Die Discounter" bekannt. Heute startet die voraussichtlich letzte Staffel.

von Katharina Preuth

Als Merlin Sandmeyer die Bühne des Thalia Theaters als Graf Appiani im Stück "Emilia Galotti" betritt, wispert es aus dem Publikum: "Jonas, Jonas". Unter den Zuschauern sind mehrere Schulklassen. Die Schüler*innen verbinden trotz der zum Lessing-Stück passenden Verkleidung Sandmeyer direkt mit seiner bisher bekanntesten Rolle. Als Jonas in der von Christian Ulmen mitproduzierten Serie "Die Discounter" ist er auch außerhalb der Theaterwelt zu einem Namen geworden.

"Die Discounter" polarisiert

Um es vorsichtig zu sagen: "Die Discounter" polarisiert. Schamgrenzen werden bis zum Äußersten gedehnt - und was für die einen viel zu viel ist, empfinden andere als erfrischend anders. Selbst Fremdscham erfahrene Fans von zum Beispiel der Serie "Jerks" treibt die Serie die Röte ins Gesicht. In "Jerks" spielt Ulmen eine der Hauptrollen. Die Ähnlichkeiten beider Produktionen kommen also nicht von ungefähr.

Schauspielende improvisieren Szenen

Dabei ist es vor allem die Rolle des Jonas, die durch Grenzüberschreitungen im Gedächtnis bleibt. "Wenn sich selbst am Set alle wegdrehen und sich vor Scham die Augen zuhalten, dann ist es perfekt", erzählt Merlin Sandmeyer im Interview. "Die Discounter“ lebt von der Improvisation der Schauspielenden. Es gibt zwar ein Drehbuch und eine Beschreibung der Rollen, aber wie genau sie ausgearbeitet werden, entscheiden die Darstellenden im Spiel. "Wir arbeiten uns an die Szenen heran und dann verändern sie sich und führen manchmal zu überraschenden, sehr schamvollen Situationen".

Intime Szene mit dem Bruder

Für Fans von Jonas - und auch für Sandmeyer selbst - ist besonders eine Szene unvergessen: Der sich in seiner Queerness noch nicht komplett sichere Jonas hat Sex mit einem Mann, der sich später als sein Bruder herausstellen soll. Das Delikate daran: Derjenige, der in der Serie Jonas Bruder spielt, ist auch im echten Leben der Bruder von Merlin Sandmeyer. "Ich habe zum ersten Mal mit ihm überhaupt etwas gedreht, und dann direkt so eine intime Szene, das ist schon nicht so ganz gewöhnlich, aber es war auch super, weil wir uns total vertrauen", erzählt der Schauspieler. Auf der Straße werde er durch den Erfolg der Serie nicht selten als Jonas angesprochen und nach einem Foto gefragt. "Ja, für viele bin ich jetzt Jonas." Er betont aber auch, dass die Rolle von ihm privat sehr weit weg ist.

Sandmeyer kam vom Burgtheater ans Thalia Theater

Eigentlich kommt Merlin Sandmeyer vom Theater. Nach der Schauspielschule in München bekam er 2016 seine erste Festanstellung am renommierten Burgtheater in Wien, bevor es den gebürtigen Saarbrückener in den Norden ans Hamburger Thalia Theater zog. Seit 2018 gehört er hier zum festen Ensemble. In der aktuellen Spielzeit ist er in gleich vier Produktionen zu sehen: "Emilia Galotti", "Blue Skies", "Der Prozess" und "Hotel Savoy". Während seiner Schauspielkarriere hat er einige Preise eingeheimst, darunter den "Boy-Gobert-Preis" der Körber-Stiftung für den schauspielerischen Nachwuchs an Hamburger Bühnen, den Deutschen Schauspielpreis in der Kategorie "Komödiantische Nebenrolle" und den Rolf Mares Theaterpreis.

In dieser Spielzeit ist er bereits kürzergetreten, um Zeit für Dreharbeiten, wie "Die Discounter" zu haben. "Mittlerweile lassen sich die Arbeit am Theater und die Arbeit beim Film immer schwieriger unter einen Hut bringen. Ich will mich in Zukunft mehr auf die Filmkarriere konzentrieren", sagt der 34-Jährige.

Sein Bart ist sein Markenzeichen

Egal ob Theater oder Film - eine Sache wird bleiben: Sein Markenzeichen. Seinen rötlichen Oberlippenbart trägt er seit Jahren bei all seinen Auftritten. Es werde sogar darauf bestanden, dass er ihn noch hat, wenn er gebucht wird. "Ich musste den Bart noch nie abnehmen, er wird in jede Rolle eingebaut", erzählt er.

Auch als Jonas trägt er ihn - allerdings wohl zum letzten Mal in dieser vierten Staffel. Bisher ist keine Fortsetzung rund um die Supermarkt-Crew geplant. Dafür sind einige aus dem Team an einem anderen Projekt beteiligt, nämlich der zweiten Staffel der Comedy-Serie "Intimate". Auch Merlin Sandmeyer wird hier wieder zu sehen sein.

