Stand: 03.09.2020 17:27 Uhr - NDR 1 Radio MV

MV-Kulturpreis an Wolfgang Bordel verliehen

Der diesjährige Kulturpreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern ist an Wolfgang Bordel verliehen worden. Der langjährige Anklamer Theaterintendant erhielt die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung in Schwerin. Damit werde sein langjähriges Schaffen gewürdigt, betonte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Bordel sei es maßgeblich zu verdanken, dass die Vorpommersche Landesbühne in der Region fest verankert sei. Sie sei identitätsstiftend für ganz Vorpommern und bereichere darüber hinaus das Angebot für die Touristen. Bis zu 80.000 Besucher habe er pro Saison erreicht, so Schwesig.

Jahrzehnelange Theaterarbeit in Vorpommern

Bordel hatte sich überrascht gezeigt, als er vor rund drei Wochen von der Auszeichnung erfuhr. Er bezeichnete den Preis im Gespräch mit NDR 1 Radio MV Preis als eine große Ehre. Der 69-Jährige wurde für seine jahrzehntelange Theaterarbeit vor allem in Vorpommern ausgezeichnet. Zwischen 1983 und 2019 leitete Bordel die Bühne in Anklam als Intendant.

Er rettete das Theater in der heute knapp 13.800 Einwohner zählenden Kleinstadt über die Wende, vor allem auch durch die Sommerbespielung auf Usedom im Theaterzelt Chapeau Rouge und mit den mittlerweile vier Open Airs. Zudem gründete er eine Theaterakademie in Vorpommern, die der 69-Jährige noch heute leitet.

Förderpreis für Greifswalder Kulturhaus STRAZE

Den Kulturförderpreis des Landes im Wert von 5.000 Euro erhielten die Initiatoren des Kultur- und Initiativhauses STRAZE in Greifswald. Der Verein engagiert sich in der Kultur- und Bildungsarbeit und will am 15. Oktober das historische Konzert- und Gesellschaftshaus nach umfangreicher Sanierung wiedereröffnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 03.09.2020 | 18:00 Uhr