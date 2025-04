Stand: 21.04.2025 11:03 Uhr LED statt Halogen: Kölner Dom erstrahlt in neuer Beleuchtung

Der Kölner Dom wird seit Sonntagabend mit einer neuen LED-Beleuchtung in Szene gesetzt. Über 700 Leuchten, größtenteils direkt am Bauwerk installiert, ersetzen die alten Halogendampflampen. Die neue Technik spare Energie, sei umweltfreundlicher in der Herstellung und ließe die gotischen Details des Doms plastischer erscheinen, so Dombaumeister Peter Füssenich. Die Stadt Köln stellte 2,3 Millionen Euro bereit. Das Licht bleibt weiß, kann aber jahreszeitlich variiert und individuell gesteuert werden - mit Rücksicht auf Tiere und Lichtverschmutzung. | Sendebezug: 21.04.2025 09:30 | NDR Kultur