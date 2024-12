Jubiläen und Themen im Kulturjahr 2025 Stand: 31.12.2024 09:11 Uhr Was hält 2025 in der Kultur Neues, Bemerkenswertes, Anregendes für uns parat? Schwer vorhersehbar. Einige Termine stehen natürlich fest: Festivals und Konzerte oder Theaterpremieren und Ausstellungen, aber auch Gedenktage. Ein Überblick.

von Guido Pauling

Oho! So froh! Wir haben ein Jandl-Jahr! Ernst Jandl, der Meister der experimentellen Lyrik und ungekrönte König der Lautpoesie, wäre 2025 hundert Jahre alt geworden. Ein guter Grund, seinen witzigen, klugen, komischen, ernsten, scharfsinnigen Gedichten nachzuspüren. Doch - die literarische Mode verlangt seit langem nach Romanen und nur nach Romanen. Leider wird wohl auch Rilkes 150. Geburtstag nur wenig Beachtung finden. Dafür um so mehr die Autorin dieser Zeilen: "Es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass ein Junggeselle im Besitz eines schönen Vermögens nichts dringender braucht als eine Frau."

Jane Austens Geburtstag jährt sich im Dezember zum 250. Mal. Und so werden Jubiläums-bewusste Leserinnen und Leser reihenweise englische Töchter mit attraktiven Junggesellen verkuppeln wollen, wogegen ja nichts zu sagen ist, wenn dabei der Buchhandel gefördert wird. Die Verfilmungen der Romane "Stolz und Vorurteil" oder "Sinn und Sinnlichkeit" kann man sich ja nach der Lektüre anschauen und mit den Büchern vergleichen - das wäre ein interessanter Gesprächsstoff.

Weitere Informationen Die Projekte der NDR Bigband mit dem Lyriker Ernst Jandl Die seit 1980 entstandenen Projekte des Komponisten Dieter Glawischnig mit dem Lyriker Ernst Jandl zählen zu den Evergreens der NDR Bigband. mehr

Das Jahr von Casanova und Alice Berend

Genau wie die Frage, wie man zu dem Autor steht, der einmal schrieb, er habe "die Frauen bis zum Wahnsinn geliebt, aber (…) ihnen stets die Freiheit vorgezogen". Empörend für den heutigen Zeitgeist? Oder nur schonungslos ehrlich, was Giacomo Girolamo Casanova da in seinen Erinnerungen notiert hat? Das vor 300 Jahren geborene Genie der Aufmerksamkeitserregung passt gut in eine Zeit, in der die schnelle Schlagzeile nebst nachfolgender emotionaler Debatte an der Tagesordnung ist. So gesehen ist Casanova unleugbar aktuell.

Thomas Mann sollte jetzt eigentlich durch sein, auch wenn im Juni sein 150. Geburtstag ansteht, aber den haben wir ja schon neulich mit dem Zauberberg-Jubiläum gefeiert. Wer Lust auf Entdeckungen hat, kann sich ja mal nach den Romanen von Alice Berend erkundigen. Die Berliner Schriftstellerin wäre ebenfalls im Juni 150 Jahre geworden. In ihrem berühmtesten Roman "Die Bräutigame der Babette Bomberling" bemüht sich eine besorgte Mutter, den passenden Ehemann für ihre Tochter zu finden - na, wenn das nicht an die vorhin von mir erwähnte englische Klassikerin erinnert.

Weitere Informationen Wie Künstler und Künstlerinnen Mütter darstellen Ein Ausflug durch die Kunstgeschichte vom mittelalterlichen Madonnenbild bis zum Social-Media-Post gibt Rückschlüsse. mehr

Auch Peanuts und Mumins feiern 2025 Jubiläum

75 Jahre werden die Peanuts. Alltagsleid und -freud, Zwischenmenschliches und natürlich auch Zwischentierisches bieten Snoopy, Woodstock und die drolligen US-Vorstadtkids zuhauf. Wer den Blick lieber weg von den USA hin in ein kleines, abgelegenes finnisches Tal richtet, bekommt dieses Jahr auch ein rundes Jubiläum geschenkt. Die knuffigen Trollwesen, die Mumins, haben vor 80 Jahren das Licht einer finnischen Buchhandlung erblickt. Bis zum großen Erfolg der Reihe mit Comics, Zeichentrickfilmen, Puppenspiel und Hörbüchern brauchte es nach 1945 noch einige Jahre. 80 Jahre später sind die Mumins weltweit bekannt und werden mit Sicherheit fröhlich gefeiert.

Ernst Jandl übrigens - um nochmal ans Jandl-Jahr zu erinnern - wird es niemandem krumm nehmen, wenn sein 100. Geburtstag keine große Welle macht. So schrieb er einmal:

nicht immer werden sie mir

alles geschriebene aus den händen reißen

um es zu drucken

sondern sie werden über mich hinwegsehen

über meinen kopf weg nach anderen spähen

und ich werde sie verstehen

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 01.01.2025 | 09:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Comic Jugendbücher