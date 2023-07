"Jack Ryan", "Ahsoka", "The Bear": Streaming-Tipps für den Spätsommer Stand: 31.07.2023 06:00 Uhr "Mission Impossible", "Barbie", "Oppenheimer", "Indiana Jones" - die Zeit der großen Sommer-Blockbuster neigt sich für dieses Jahr dem Ende zu. Aber keine Sorge: Bei den Streaming-Diensten gibt es einige spektakuläre Serien zu sehen.

von Danny Marques Marcalo

Harrison Ford im Kino - das war gestern. Harrison Ford im Fernsehen - das ist die Gegenwart. In "1923" verteidigt er als Viehzüchter seine Yellowstone-Ranch. "1923" erzählt die Vorgeschichte der Erfolgsserie "Yellowstone", wiederum mit Kevin Costner in der Hauptrolle. Wem das nicht reicht: Die Vorgeschichte der Vorgeschichte wird in "1883" erzählt. Die gesamte Yellowstone-Saga kann man beim noch recht neuen Streaming Dienst Paramount+ sehen.

Frische CIA-Thriller: "Special Ops: Lioness" und "Jack Ryan"

Eine andere neue Serie bei Paramount+ ist "Special Ops: Lioness" - auch sie von den "Yellowstone"-Machern, auch sie mit Megastars in den Hauptrollen: Nicole Kidman und Morgan Freeman. Es geht um einen riskanten Auftrag für die CIA auf Terroristenjagd.

CIA-Thriller macht man bei Amazon Prime schon länger. Gerade ist die finale Staffel von "Jack Ryan" gestartet. Basierend auf den Figuren des Bestseller-Autors Tom Clancy, bekannt durch "Jagd auf Roter Oktober" oder "Die Stunde der Patrioten".

Serien über Opioid-Krise: "Painkiller" und "Dopesick"

Eine in Deutschland bisher kaum beachtete Perle bei Amazon Prime, die in den USA aber Furore macht, ist "Jury Duty". Hier wird dokumentarisch eine Jury bei ihrer Arbeit vor Gericht begleitet. Der Clou: Bis auf einen Mann sind alle Beteiligten Schauspieler - nur er weiß nichts davon.

Die Mutter aller Streaming-Dienste, Netflix, hat eine wahre Geschichte sehr aufwendig verfilmt: "Painkiller" erzählt ab Mitte August, wie die reiche Sackler-Familie sich mit dem Vertrieb eines stark abhängig machenden Schmerzmittels eine goldene Nase verdiente, während Millionen Menschen so in die Sucht getrieben wurden. Auf Disney+ gibt es fast die gleiche Geschichte übrigens unter dem Titel "Dopesick".

"Ahsoka", "The Bear" und "And Just Like That"

Eine weitere "Star Wars"-Geschichte startet noch im August bei Disney+. "Ahsoka", die Heldin, ist einst aus dem Jedi-Orden ausgetreten und sucht den bösen Admiral Thrawn.

Die Sommerserie, die man gesehen haben sollte, wenn man mitreden möchte, heißt "The Bear", ebenfalls bei Disney+ zu sehen. Es geht um den Sternekoch Carmy, der den Sandwich-Laden seiner Familie übernimmt. Die erste Staffel war bei Kritikern und Zuschauern der Überraschungshit des vergangenen Jahres. Die zweite Staffel startet am 16. August.

Und wer es nostalgisch mag, kann bei Sky die neuen Folgen von "And Just Like That" sehen, der Fortsetzung von "Sex and the City". Es sollte wirklich für jeden Geschmack etwas im Streaming-Angebot dabei sein.

