Initiative GoVote singt in Hamburger U-Bahnhöfen für Demokratie Stand: 20.02.2025 08:28 Uhr Bei einer Flashmob-Aktion über die ganze Stadt haben Chöre aus Hamburg für die Demokratie gesungen. Mehr als 100 Sängerinnen und Sänger waren bei der Überraschungsaktion der Initiative GoVote in 14 U-Bahnhöfen dabei.

von Daniel Kaiser

Im Halbkreis stehen zehn Männer und Frauen vom Altonaer Chor "SingenWir" und schmettern ein Spiritual: "This little light of mine, I'm gonna let it shine". Am U-Bahnhof Landungsbrücken vor dem Fischbrötchenstand ist das ein Irritationsmoment. Spontan bleiben auch Passanten stehen und singen den bekannten Song mit. Wie hier an der Hafenkante singen zeitgleich Chöre an 14 Bahnhöfen in der ganzen Stadt, um zum Wählen an den kommenden Sonntagen zu motivieren - unter anderem am Jungfernstieg, in Barmbek und in Niendorf.

"Der Chorverband hat seine Mitglieder gefragt, ob sie mitmachen, und die sind überrannt worden", sagt Ansgar Wimmer von der Alfred-Toepfer Stiftung, der die Aktion mit initiiert hat. "Die Menschen kommen und singen jetzt eine Stunde lang: Frieren für die Demokratie sozusagen“, lacht Wimmer. Auch die Schauspielerin Nina Petri singt an diesem Nachmittag mit. Sie hat von der Aktion gehört und ist auch zu den Landungsbrücken gekommen. "Unsere Demokratie zu schützen, indem wir wählen gehen, das halte ich für ungeheuer wichtig", sagt Petri. "Geht wählen", ruft Ansgar Wimmer den neugierigen Passanten zu. Die "GoVote“-Plakate waren nicht ganz rechtzeitig zum Start an den Landungsbrücken eingetroffen.

GoVote, eine Initiative für hohe Wahlbeteiligung

Die Initiative GoVote vereint Akteure aus Kultur, Sport, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und engagierte Einzelpersonen, sich aktiv für die Stärkung der Demokratie einzusetzen. Konkret geht es um eine hohe Wahlbeteiligung der Bundestagswahl am kommenden Sonntag und bei der Bürgerschaftswahl eine Woche später. Bereits vor den Europawahlen hatte GoVote mit vielen Aktionen für das Wählen geworben.