Günter Grass-Haus Stand: 03.10.2023 11:15 Uhr Für sein Gesamtwerk wurde Günter Grass 1999 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. 2002 öffnete das Günter Grass-Haus in Lübeck seine Türen und präsentiert seither Leben und Werk des vielseitigen Künstlers.

Das Günter Grass-Haus in Lübeck ist ein Forum für Literatur und bildende Kunst. Das historische Gebäudeensemble in der Glockengießerstraße 21 ist der ideale Ort, um Günter Grass' Schaffen zu präsentieren: Genau hier hatte der Nobelpreisträger sein Büro und ging bis zu seinem Tod im April 2015 regelmäßig ein und aus.

Günter Grass - ein vielseitiger Künstler

Das Günter Grass-Haus verfügt über eine Sammlung mit mehr als 1.300 bildkünstlerischen Arbeiten sowie zahlreichen Manuskripten, denn Günter Grass arbeitete nicht nur als Schriftsteller, sondern auch als Grafiker, Maler und Bildhauer. Wie sich seine Talente gegenseitig beeinflussten und wie sie in seinen Werken zusammenwirken, lässt sich in dem Museum entdecken.

Ein Fokus des Hauses liegt auch auf der wohl berühmtesten Romanfigur des Schriftstellers. In einem liebevoll eingerichteten Kolonialwarenladen zwischen Aalen, Kartoffeln und Brausepulver wird die Geschichte des Blechtrommlers Oskar Matzerath lebendig, der die gesellschaftlichen Veränderungen zur Zeit des Nationalsozialismus mit lautem Getrommel und hellem Schrei kommentiert.

Ein offenes Archiv und eine interaktive Medienstationen ermöglichen es, tiefer in das Werk und Leben von Günter Grass einzutauchen. Originalgrafiken zeigen, wie aufmerksam er seine Umwelt beobachtete und wie er mit Pinsel und Zeichenstift komplexe Ideen in alltäglichen Dingen darzustellen versuchte. In einem idyllischen Garten ist eine Auswahl seiner Skulpturen zu sehen.

Auch Kinder kommen Günter Grass auf die Spur

Auch für Kinder kommt in dem Museum keine Langeweile auf. In der Kinderschiffstation "Tulla" können die kleinen Gäste in Ruhe lesen, anschließend geht es mit der eigens von der Kinderbuchautorin Nadia Budde für das Haus entwickelten Geschichte "Alle an Bord?" quer durchs Günter Grass-Haus.

Das Museum präsentiert auch andere Künstler, die wie Günter Grass in mehr als einer Disziplin gearbeitet haben. In der Vergangenheit konnten Sonderausstellungen über die Doppel- bzw. Mehrfachbegabungen von Johann Wolfgang von Goethe, Hermann Hesse, Gottfried Keller, Arno Schmidt, Ernst Barlach, Janosch, Robert Gernhardt, John Lennon, Markus Lüpertz, Winston Churchill oder Cornelia Funke realisiert werden.

Das Günter Grass-Haus ist Kulturpartner von NDR Kultur.

Günter Grass-Haus Glockengießerstraße 21

23552 Lübeck

Tel. (0451) 122 4230

museen@luebeck.de



Öffnungszeiten und weitere Informationen auf der Website des Museums



Karte: Hier befindet sich das Günter Grass-Haus

Weitere Informationen Kulturpartnerschaften - Mit wem? Wo? Und warum? Mit mehr als 140 Kultureinrichtungen möchte NDR Kultur die Kultur im Norden sichtbar, hörbar, erlebbar zu machen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 16.10.2022 | 09:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Ausstellungen