Grimme Online Award 2022: Zwei Nominierungen für NDR Podcasts Stand: 27.04.2022 15:00 Uhr Die Podcasts "Slahi" von NDR Info und "Cui Bono" von N-JOY sind für den Grimme Online Award 2022 nominiert worden. Die Preisverleihung ist am 23. Juni.

Seit dem Jahr 2001 zeichnet das Grimme-Institut mit dem Grimme Online Award qualitativ hochwertige Online-Angebote in den vier Kategorien Information, Wissen und Bildung, Kultur und Unterhaltung sowie Spezial aus. Insgesamt werden maximal acht Preise vergeben, darunter ein eigener Publikumspreis.

"Slahi": Gefoltert in Guantanamo

"Slahi - 14 Jahre Guantanamo" ist ein Podcast von NDR Info, der letztes Jahr erschienen ist. Bastian Berbner und John Goetz erzählen hier die Geschichte von Mohamedou Slahi: Slahi, Sohn eines Kamelhirten aus Mauretanien, kommt zum Studium nach Deutschland und wird Ingenieur. Was klingt wie ein Einwanderer-Märchen, endet in Guantanamo Bay, wo er ohne Anklage festgehalten wird. Er gilt als einer der wichtigsten Gefangenen dort - und wird so heftig gefoltert wie kein anderer.

Wie konnte es dazu kommen? Was macht Folter mit demjenigen, der gefoltert wird und denjenigen, die foltern? Erstmals äußern sich Slahis Folterer. Ihre Enthüllungen führen ins dunkle Herz des "Krieges gegen den Terror".

"Cui Bono": Wie Ken Jebsen zum Verschwörungs-Ideologen wurde

"Cui Bono: WTF happened to Ken Jebsen?" erzählt die Geschichte von Ken Jebsen, dem ehemaligen Radiomoderator, der zu einem der wohl einflussreichsten Verschwörungsideologen Deutschlands wurde. Wie konnte es dazu kommen?

Der Podcast erzählt aber auch die Geschichte vom Einfluss der sozialen Medien, vom Erfolg von Verschwörungs-Ideologien, vom erstarkenden Populismus in unserem Land - und wie all diese Kräfte sich in Zeiten von Corona gegenseitig verstärken und unsere Gesellschaft destabilisieren und beschädigen. "Cui Bono" ist eine Koproduktion von Studio Bummens, NDR, rbb und K2H.

