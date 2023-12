Gegen die Einsamkeit: Sorgentelefone über Weihnachten erreichbar Stand: 22.12.2023 08:00 Uhr Viele Menschen fühlen sich einsam - besonders jetzt, wenn die Weihnachtsfeiertage vor der Tür stehen. Die klassische Telefonseelsorge, aber auch andere Hotlines haben immer ein offenes Ohr.

von Jonas Kühlberg

Weihnachten gilt als Fest der Familie, der Besinnlichkeit in Gemeinschaft. Ein Fest, an dem niemand allein sein sollte. Doch wer allein lebt, keine Familie mehr hat und deshalb oft einsam ist, dem können die Weihnachtsfeiertage ganz schön zusetzen. Das weiß auch Barbara Glöckner von der Diakonie Hamburg. Ihr Rat gegen Einsamkeit an Weihnachten: "Es tut einfach gut, wenn man für einen Moment am Tag einen Menschen am Ohr hat und jemanden, der sich ein bisschen Zeit nimmt und sich interessiert."

Wer an Weihnachten zum Hörer greift und die Hotline der Telefonseelsorge anruft, hat vielleicht Barbara Glöckner und einen anderen Ehrenamtlichen am Ohr. Rund um die Uhr sind hier die Telefone besetzt. Die Anrufer sind so unterschiedlich wie das Leben: "Absolut querbeet. Aus allen Schichten, aus allen Altersstufen. Mit allen möglichen Hintergründen - mitten aus dem Leben", berichtet Barbara Glöckner. Mehr als eine Million Menschen haben in diesem Jahr die Telefonseelsorge in Anspruch genommen. Exakte Auswertungen gibt es noch nicht. Es wird erwartet, dass die Zahl der Kontakte sich verhält wie 2022: Damals waren es 1,2 Millionen.

Auch Kinder unter den Anrufern

Manchmal rufen auch die ganz Kleinen an, berichtet Pastorin Barbara Glöckner: "Es kommt auch vor, dass Kinder anrufen, manchmal auch spät nachts. Die wirken so allein. Oft zeigt sich, dass es Krach, Stress, Konfliktsituationen gibt in der Familie, das erwartete schöne Fest platzt auseinander. Wenn Kinder das erzählen, ist es sehr anrührend, aber auch wenn jegliche anderen Altersstufen am Telefon sich einfinden."

Weitere Informationen Wege aus der Einsamkeit - gemeinsam statt einsam Die Zahl der Menschen, die sich einsam fühlen, steigt. Eine Initiative aus Norderstedt geht aktiv gegen das Problem vor. mehr

Umgang mit Konflikten

Auch in Gemeinsamkeit kann man sich sehr einsam fühlen, sagt Glöckner. Zwar sind wir an Weihnachten gern mit anderen zusammen. Trotzdem kracht es dann gerne mal - das sei ganz normal. "Es gibt so ein paar praktische Tipps. Deeskalierend wirkt immer, wenn ich merke, dass mir der Draht aus der Mütze fliegt, erstmal aus der Situation rauszugehen, in den Flur zu gehen. Einfach mal ein Stück den Rückzug antreten, um dann die Dinge von einer anderen Sache betrachten zu können", rät die Pastorin.

Weitere Informationen Können wir alleine sein? Mit Katja Kullmann und Kierkegaard Warum ist Alleinsein nicht gleich Einsamkeit? Denise und Sebastian überlegen gemeinsam mit der Autorin Katja Kullmann. extern

Silbernetz: Sorgentelefon für Seniorinnen und Senioren

Einfach mal zuhören hilft schon. Das sagen sich auch die Ehrenamtlichen vom Silbernetz. Einem Sorgentelefon, das sich ganz speziell an Seniorinnen und Senioren richtet. Erst seit fünf Jahren existiert das Projekt. Die Nachfrage steige immer mehr, berichtet Elke Schilling: "Beim allerersten Feiertagstelefon waren es fast 400 Anrufe. Jetzt waren es 5.500."

Die Telefonseelsorge Die TelefonSeelsorge ist eine bundesweite Organisation. Rund 7.500 speziell ausgebildete ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen Ratsuchenden in 105 Orten zur Seite. Träger sind die evangelische und katholische Kirche. Anrufe sind anonym, kostenfrei und 24 Stunden am Tag unter (0800) 11 10 111 oder (0800) 11 10 222 möglich. Das Muslimische SeelsorgeTelefon ist erreichbar unter (030) 44 35 09 821. Es wird vom Verein Islamic Relief betrieben. Das russischsprachige Telefon Doweria der Diakonie schlesische Oberlausitz erreichen Sie unter (030) 44 03 08 454.

In diesem Jahr rechnet Schilling noch einmal mit einem Fünftel mehr an Anrufen über Weihnachten. Viel Arbeit für die Ehrenamtlichen: "Es ist eben an Weihnachten ganz besonders das Gefühl: Alle Welt rundherum feiert und die Straßen sind leer, man ist wirklich auf sich selbst geworfen", so Schilling. "Dieses 'Aufsichselbstgeworfensein' äußert sich in den Gesprächen, in der Trauer darüber, dass man keinen Kontakt mehr zu den Kindern hat, das die Freunde schon verstorben sind, und man 'übrig geblieben' ist."

Gesprächspartnerin auf Augenhöhe

Manchen Menschen hilft der Hinweis, die eigene Kontaktliste von früher durchzugehen und zu probieren, ob man einen Kontakt von damals noch erreicht. Grundsätzlich möchte Elke Schilling aber keine Tipps geben, denn das gehöre zur Augenhöhe dazu: "Wir sind Gesprächspartner. Als Gesprächpartnerin kann ich natürlich sagen, was ich an der Stelle machen würde. Was für mich in dieser Situation angemessen wäre. Ob das für mein Gegenüber angemessen ist, kann ich dann gucken", erklärt Schilling.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 22.12.2023 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Psychologie