Erlebt Philipps Playlist live auf Bädertour im Norden Philipp Schmid reist mit seinem Podcast Philipps Playlist durch ausgesuchte Thermen im Norden und sorgt für ein musikalisches Wellness-Erlebnis.

Es muss nicht immer gleich ein Urlaub sein, um Abstand vom Alltag zu gewinnen. Manchmal reicht ein Abend oder nur ein Augenblick, in dem du ins Wasser eintauchst und dich zu sanften Piano-Klängen im illuminierten Solebecken treiben lässt.

Für so einen Moment sorgt unser NDR Kultur Moderator Philipp Schmid, wenn er sich an folgenden Terminen mit seinem Podcast Philipps Playlist live an das Piano in der Therme setzt.

5. Oktober, 19.30 Uhr: HUFELAND Therme in Bad Pyrmont

HUFELAND Therme in Bad Pyrmont 12. Oktober, 19 Uhr: Jod-Sole Therme Bad Bevensen

Jod-Sole Therme Bad Bevensen 23. November, 19.30 Uhr: KAIFU-Bad in Hamburg

Bad- statt Bar-Piano – eure Musikwünsche sind gefragt

In besonderer Atmosphäre untermalt Philipp Schmid das entschleunigte Treiben im Wasser mit entspanntem Spiel und webt dabei elegant eure Musikwünsche mit ein. Wolltet ihr also schon immer zu Waterfalls (TLC), Smoke On The Water (Deep Purple) oder der Wassermusik (Händel) selbst eine Runde im Becken drehen, ist das eure Gelegenheit.

Tickets können nur über die jeweilige Therme erworben werden.

Hier gehts zum Podcast Philipps Playlist Philipp Schmid kennt für jede Lebenslage die richtige Musik. Egal ob Pop, Klassik oder Jazz. Träumt Euch zusammen mit ihm aus dem Alltag! mehr