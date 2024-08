"Die Suche nach Bacons Kopf": 3. Staffel "Kunstverbrechen" startet Stand: 13.08.2024 06:00 Uhr Ab dem 13. August widmen sich die Podcast-Hosts Lenore Lötsch und Torben Steenbuck in ihrer dritten Staffel einem besonders spektakulären Fall: dem Diebstahl eines berühmten Gemäldes von Lucian Freud aus der Neuen Nationalgalerie in Berlin.

von Jonas Kühlberg, Torben Steenbuck, Helena Schwar

Berlin, Mai 1988: Die Neue Nationalgalerie präsentiert eine Ausstellung mit Werken des bedeutenden britischen Porträtmalers Lucian Freud. Unter den Exponaten: ein kleines, aber wertvolles Porträt seines Künstlerkollegen und Freundes Francis Bacon. Doch nur wenige Tage nach Ausstellungsbeginn ist das Bild verschwunden. Wie konnte das passieren? "Die Sicherung ohne Elektronik war abgesprochen gewesen", heißt es bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Der Diebstahl des Bildes, das damals einen Wert von 1,25 Millionen D-Mark hatte, sorgte für Aufsehen und diplomatische Verwicklungen. Die Sicherheitsvorkehrungen der Neuen Nationalgalerie standen in der Kritik.

LKA-Ermittler: Der größte Cold Case seiner Karriere

Und 35 Jahre später ist das Bild immer noch verschwunden. Die genauen Umstände des Diebstahls bleiben im Dunkeln. War es ein Auftragsdiebstahl? Für René Allonge, leitender Ermittler beim LKA Berlin, ist es der größte Cold Case seiner Karriere. "Es ist ein besonderer Fall gewesen, weil dieses Bild einfach nicht mehr auftaucht. Das ist, wir sagen als Ermittler: sehr atypisch, weil die meisten Kunstdiebstähle begangen werden, um die gestohlenen Werke zu Geld zu machen. Aber wenn dann ein Bild nicht mehr auftaucht, dann gehen wir Ermittler anderen Hypothesen nach, wieso das zu dieser Entwicklung gekommen ist", so Allonge.

Lenore Lötsch und Torben Steenbuck begeben sich auf Spurensuche und rollen den Fall neu auf. Sie sprechen mit Zeitzeugen, die den Diebstahl noch immer bewegt, darunter die damalige Kuratorin der Neuen Nationalgalerie, Britta Schmitz. Die Recherche führt die beiden Hosts nach Berlin, London und sogar auf die Insel Rügen, wo die Begegnung mit einem Verdächtigen anders verläuft als erwartet.

Was ist den Rätsels Lösung? Antworten in der neuen Staffel "Kunstverbrechen"

Was ist dran an der Spur auf Rügen? Und gelingt es den beiden Hosts, das Rätsel um das verschwundene Gemälde nach über 35 Jahren zu lösen? Die Antworten gibt es ab dem 13. August in der neuen Staffel von "Kunstverbrechen". Neue Folgen erscheinen jeden Dienstag bis zum 10. September in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.

