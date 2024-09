Deutscher Buchhandlungspreis: Fünf Geschäfte aus MV ausgezeichnet Stand: 08.09.2024 13:30 Uhr Gütesiegel "Hervorragende Buchhandlung": Fünf inhabergeführte Buchhandlungen aus Mecklenburg- Vorpommern gehören zu den insgesamt 108 Geschäften, die am Sonntagmittag mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet worden sind.

Die Buchhändler aus Mecklenburg-Vorpommern können sich neben der Anerkennung über ein Preisgeld von jeweils 7.000 Euro freuen. Zudem wurde ihnen bei der Festveranstaltung in Frankfurt/Oder das Gütesiegel "Hervorragende Buchhandlung" verliehen. Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) würdigte die Buchhandlungen als unverzichtbare Orte für Kultur und Demokratie.

Ausgezeichnete Buchhandlungen in verschiedenen Regionen des Landes

"Der Buchladen Rügen" in Gingst, das "Buchhaus Lange" aus Pasewalk , "Schmitts in Mirow", "Sequential Art" aus Rostock und "littera et cetera" aus Schwerin beraten nicht nur beim Buchkauf, sondern ermöglichen unter anderem durch Lesungen, dass Menschen in der Region miteinander ins Gespräch kommen.

Preiswürdig: Anspruchsvolles Sortiment, innovative Geschäftsmodelle

Der Deutsche Buchhandlungspreis wird seit 2015 von der Bundesregierung verliehen. Mit ihm werden kleine, inhabergeführte Buchhandlungen ausgezeichnet, die ein anspruchsvolles und vielseitiges literarisches Sortiment oder ein kulturelles Veranstaltungsprogramm anbieten, innovative Geschäftsmodelle verfolgen oder sich im Bereich der Lese- und Literaturförderung für Kinder und Jugendliche engagieren. Insgesamt werden Preisgelder in Höhe von 850.000 Euro vergeben. Der Preis wird in drei Kategorien an Buchhandlungen verliehen, deren Jahresumsatz in den vergangenen drei Jahren unter einer Million Euro lag.

