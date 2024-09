Stand: 06.09.2024 18:27 Uhr Brasilianische Musiklegende Sérgio Mendes ist gestorben

Der Jazzmusiker und Pianist Sérgio Mendes ist im Alter von 83 Jahren in Los Angeles gestorben. Das teilte die Familie laut der Deutschen Presse Agentur in einem Statement mit. Mendes war für seine Mischung von Sambaklängen und Bossa-Nova-Rhythmen bekannt. In den 60er-Jahren trat der Pionier des Bossa Nova bei Jazz-Festivals in Europa auf und tourte durch Japan. Einer seiner bekanntesten Songs war "Mas que nada" (deutsch: Mehr als nichts), den Mendes 2006 neu in Zusammenarbeit mit der US-Band Black Eyed Peas veröffentlichte.