Beyoncé kommt auf Welttournee nach Hamburg Stand: 01.02.2023 18:30 Uhr US-Sängerin Beyoncé geht auf eine neue Welttournee und plant auch drei Stadionkonzerte in Deutschland. Darunter am 21. Juni 2023 im Hamburger Volksparkstadion. Das teilte der Veranstalter Live Nation am Mittwoch mit.

Es ist die erste Solo-Tournee der US-amerikanischen Sängerin seit sechs Jahren. Tourauftakt ist am 10. Mai in Stockholm. Am 15. Juni kommt sie nach Deutschland und spielt zunächst in Köln. Nach dem Auftritt in Hamburg spielt sie am 24. Juni in Frankfurt.

Auf der Tour präsentiert sie das Album "Renaissance", das im Sommer 2022 erschienen ist. Das Album wurde in mehreren Kategorien für die Grammys nominiert. Auch die Singles "Break My Soul" und "Cuff It" haben noch Chancen. Die Grammys werden am 5. Februar verliehen.

In den 1990er-Jahren wurde Beyoncé gemeinsam mit Kelly Rowland und Michelle Williams als Destiny's Child berühmt. Anfang der 2000er-Jahre startete sie dann als Solokünstlerin mit Songs wie "Baby Boy", "Beautiful Liar" oder Halo" durch.

Weitere Informationen 60 Min Urban Pop: Beyoncé - Königin des Pop Beyoncé ist der Stern am Pophimmel. Sie hat das Genre Pop mit Soul, Rythm and Blues sowie Hip Hop neu gemischt. 60 Min

Dieses Thema im Programm: N-JOY | Die N-JOY Morningshow | 02.02.2023 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop