Stand: 04.09.2024 13:02 Uhr Autorin Helga Schubert wird mit Bundesverdienstkreuz geehrt

Für ihre "gelebten Werte der Demokratie" erhält die Schriftstellerin und Psychologin Helga Schubert das Bundesverdienstkreuz. Am 1. Oktober soll Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Auszeichnung überreichen, hieß es am Mittwoch. "In ihrem Werk greift sie immer wieder grundlegende gesellschaftspolitische Themen auf. Ihre Geschichten erzählen von der Kindheit im Krieg, von Flucht, von der Auseinandersetzung mit dem SED-Regime", lautet die Begründung. Bis heute setze sie sich für ein gesellschaftliches Miteinander ein. Schubert wurde 1940 in Berlin geboren. Zuletzt erschien ihr Roman "Der heutige Tag". Sie lebt zurückgezogen in der Nähe von Schwerin. | Sendebezug: | 04.09.2024 13:20 | NDR Kultur