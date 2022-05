Muttertag: Eine Freude machen und "Danke" sagen Stand: 06.05.2022 09:30 Uhr Seit etwa 100 Jahren gibt es den Muttertag, es ist immer der zweite Sonntag im Mai. Über einen kleinen Gruß, Blumen oder ein persönlich gestaltetes Geschenk freuen sich alle Mütter.

von Theologin Jacqueline Rath

Eine Packung Pralinen, ein teurer Duft oder auch ein üppiger Blumenstrauß - all diese Artikel lachen mir auf Plakaten entgegen. Dazu sind meist zwei Personen abgebildet: eine jüngere, manchmal auch ein Kind, und eine Frau, die die Geschenke mit überrascht-dankbarem Blick entgegennimmt. "Am 8. Mai ist Muttertag", steht unter fast allen dieser Werbeplakate.

Den Muttertag gibt es in Deutschland seit den 1920er-Jahren. Die Idee dazu hatte allerdings eine Amerikanerin: die Feministin Anna Marie Jarvis, im Jahr 1907. Da veranstaltete sie erstmals einen Tag zu Ehren der Mütter, um so für deren Rechte und die der Frauen im Allgemeinen aufmerksam zu machen.

Dankbarkeit am Muttertag ausdrücken

Bei uns geht es heute an diesem Tag darum, unseren Müttern eine Freude zu machen. Es gibt viele Gedichte, kleine Reime und kurze Sprüche, die versuchen die Dankbarkeit auszudrücken und eine Mutter zu beschreiben. Mir gefällt dieser hier besonders gut: "Eine Mutter ist eine Person, die, wenn es nur vier Stücke Kuchen für fünf Personen gibt, sofort behauptet, Kuchen noch nie gemocht zu haben." Ich finde, das beschreibt die Eigenschaften einer Mutter ziemlich gut. Sie nimmt sich zurück, sie verzichtet und gibt alles für ihre Kinder.

Marienmonat widmet sich der Mutter Jesu

Der Muttertag hat zwar keinen religiösen Bezug, aber die Tatsache, dass er in den Mai fällt, passt gut zu einer alten katholischen Tradition: Der Monat Mai gilt als "Marienmonat". Er ist ganz der Mutter Jesu gewidmet. Durch ihre Hingabe an Gott und die Geburt seines Sohnes ist sie die Mutter schlechthin. Und deshalb hat die Kirche Maria den schönsten Monat im Jahr zum Geschenk gemacht. Ein bisschen so, wie wir unsere Mütter am Muttertag beschenken.

Apropos: Ich glaube, ich backe am Wochenende einen Kuchen. Einen ganz großen. Damit meine Mutter wenigstes am Muttertag mal ein Stück abbekommt.

