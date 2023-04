"Menschen wie Marta Fascina machen alles kaputt" Stand: 05.04.2023 08:50 Uhr Aus Angst vor einem Atomkrieg sucht Marta Fascina, Lebensgefährtin von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi, ein Haus mit Bunker. Sie hat eine Liste von Menschen, die im Falle eines Atomangriffs gerettet werden sollen.

von Pastor Michael Ellendorf

Vor ein paar Tagen habe ich gelesen, dass Marta Fascina, Parlamentsabgeordnete in Italien und Lebensgefährtin von Silvio Berlusconi, auf der Suche nach einer passenden Immobilie ist. Mit Atomschutzbunker, in den sie sich im Katastrophenfall zurückziehen will. Mit Menschen, die ihr nahestehen.

Reiche tragen Verantwortung am Klimawandel

Vor der Küste Italiens kämpfen Menschen um ihr Leben. Die werden in dem Anwesen von Frau Fascina - wenn sie es denn mal gefunden hat - sicher keine Aufnahme finden. Und sollte das Flachland einmal in nicht so ferner Zukunft infolge des Klimawandels komplett unter Wasser stehen - eine Katastrophe, für die gerade reiche Menschen wie sie in ungeheurem Maß Verantwortung tragen -, dann wird es gewiss noch eine komfortable Villa in den Bergen geben.

Fascina - "Abschreckendes Beispiel für Egoismus"

Marta Fascina ist zugegeben ein besonders abschreckendes Beispiel für Egoismus und Rücksichtslosigkeit. Gegen solche wie sie hat der biblische Prophet Amos gewettert: "Eure tollen Häuser werden vernichtet und ihr werdet aus ihren Ruinen weggeschleppt", so schreibt er voller Zorn. Ich weiß, es ist natürlich auch schön einfach, sich über solche Menschen aufzuregen. Ich möchte ja auch, dass meine Liebsten in Sicherheit sind. Dass wir nicht jeden Euro dreimal umdrehen müssen, bevor wir ihn ausgeben können. Und dass meine Kinder und Kindeskinder frei und unbeschwert leben können auf dieser Erde. Aber das geht eben nicht, wenn ich nur mein Ding mache.

Menschen wie Marta Fascina machen alles kaputt: das Klima mit ihrem zerstörerischen Lebensstil, jede Menschlichkeit mit ihrem brutalen Egoismus. Der christliche Glaube, dem ich anhänge, ist keine privat-persönliche Erlösungsreligion. Oder anders gesagt: Wir schaffen das zusammen - oder gar nicht.

