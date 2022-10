Herausforderungen sind wie Mammutbäume Stand: 18.10.2022 13:30 Uhr Mammutbäume können über 100 Meter hoch und mehr als 1.500 Jahre alt werden. Dir größten Baumriesen wachsen in den USA. Deutschlands höchster Mammutbaum steht im Wald von Oberbrüden und misst 57,3 Meter.

von Pastor Hartmuth Wahnung

Neulich hatte ich die Gelegenheit, einen Mammutbaum zu umarmen. Das war krass. Meine Arme reichten nicht einmal zu einem Drittel um diesen 1 000 Jahre alten Stamm. Als ich dann noch zur etwa 50 Meter hohen Spitze schaute, da war ich endgültig verloren. Ich fühlte mich so winzig im Angesicht dieses Giganten. Die Ruhe in diesem Wald tat ihr übriges, es lag schon fast eine ehrfurchtsvolle Stille über diesem Gebiet.

Herausforderungen sind wie Mammutbäume

Einen Mammutbaum zu umarmen - unmöglich. Den Stamm bekommt man nicht in den Griff. Für mich ein Bild für die Herausforderungen, vor denen ich stehe. Das nächste schwierige Thema, das nächste große Ding. Bei ihnen ist es vielleicht eine knifflige Aufgabe bei der Arbeit, an die Sie sich nicht herantrauen? Oder ein schwieriges Gespräch? Oder vielleicht die Untersuchung beim Arzt, deren mögliches Ergebnis Sie heute schon fürchten? Für mich ist es gerade die Frage, die ich nicht in den Griff bekomme, wie mit den derzeitigen Energiepreisen ein funktionierendes Gemeindeleben aufrechtzuerhalten ist. Schwierige Frage und egal, was ich tue - die nächste Herausforderung kommt bestimmt auf mich zu.

Im Alten Testament lese ich die weltbekannte Geschichte vom Kampf von David gegen Goliath, des Hirten gegen den Riesen. Starker Mann gegen kleinen Mann, vor den Augen des israelischen Königs Saul und der beiden aufmarschierten Heere. Eine Herausforderung wie ein Mammutbaum. David ist entschlossen, sie anzugehen. Dabei vertraut er darauf, dass Gott ihm beistehen wird. Und sein König ermutigt ihn mit einem guten Wunsch: "Geh hin, der Herr sei mit dir!"

"Möge Gott mich dabei leiten"

Was in unseren Ohren leicht wie eine orientalische Floskel klingt, ist mir zur Hilfe im Umgang mit meinen inneren Mammutbäumen geworden: Hartmuth, du stehst vor einer großen Herausforderung. Tu es. Und möge der Gott, auf den Du Dich verlässt, Dich dabei leiten. Herausforderungen sind wie Mammutbäume. Da bekommt man anfangs möglicherweise nichts in den Griff. Und doch stehen Sie und ich, wie David, unter Gottes mutmachenden Zuspruch: "Geh hin, der Herr sei mit dir!"

