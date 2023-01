"Eine gesunde Seele in einem gesunden Körper" Stand: 31.01.2023 12:47 Uhr Wie sehr das Wohlbefinden von Körper und Seele zusammengehören, wusste schon die Mystikerin Teresa von Avila. Sie lebte im 16. Jahrhundert. Gut, sich auch heute daran erinnern zu lassen.

von Pastorin Linda Pinnecke

Blasen an den Füßen. Ich brauche neue Turnschuhe. Da bin ich nicht die Einzige! Der Laden ist voll. Mit Menschen und Schuhen. Nils, ein fit wirkender Verkäufer mit Namensschild, kümmert sich um mich. Zusammen finden wir das richtige.

Ich staune, wie viele lateinische und antike Markennamen es gibt. Das sage ich Nils, und er kommt glatt noch mit einem lateinischen Spruch um die Ecke: "Anima sana in corpore sano, eine gesunde Seele in einem gesunden Körper", sagt er, "das hängt doch alles zusammen!"

Als Seelsorgerin gefällt mir das natürlich besonders. Meine Laufschuhe erinnern mich jetzt: Denk auch an deine Seele! Eine gesunde Seele steckt in einem gesunden Körper. Ein bisschen so, wie es die Mystikerin Teresa von Avila gesagt hat: Tue deinem Leib Gutes, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen.

