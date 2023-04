"Doktor Ballouz" - Lichtblicke in bedrückenden Momenten Stand: 27.04.2023 09:50 Uhr Die Arztserie "Doktor Ballouz" mit Merab Ninidze in der Hauptrolle handelt von einem ungewöhnlichen Chefarzt in einer kleinen Klinik in der Uckermark. In den Episoden geht um Mut und Hoffnung.

von Susanne Kühn

Wenn ich abends nach Hause komme und meine Stimmung ist nicht so ganz auf der Höhe, dann hilft "Doktor Ballouz". Dr. Ballouz ist ein melancholisch-empathischer Arzt und die Hauptfigur in der gleichnamigen ZDF-Serie.

"Dr. Ballouz" - Sätze mitten aus dem Leben

In Folge zwölf ist seine beste Freundin ernsthaft erkrankt, will sich aber nicht behandeln lassen. Ballouz will sie natürlich vom Gegenteil überzeugen, fährt sie deshalb mit seinem Trabi zu einem See und rudert mit ihr hinaus. Es ist noch hell, früher Abend. Die späte Sonne glitzert auf dem Wasser, rundherum stehen große, grüne Bäume am Ufer. Es könnte nicht schöner sein. "Das ist das Paradies", sagt er. "Es gibt kein anderes." Der Satz ist mir hängengeblieben. Er kommt mitten aus dem Leben. Und er meint auch das Leben. Ganz ausschließlich. Er will trösten und das Gleichgewicht zwischen Sorge und Freude wiederherstellen. Und er meint: Es lohnt sich. Schau hin! Hier und jetzt ist das Leben paradiesisch. Einfach nicht zu toppen!

"Welch ein tiefer Trost kann die Schöpfung sein"

Wenn gerade alles zu viel und viel zu schwer wird, dann gibt es immer gleichzeitig wunderbare Lichtblicke. Manchmal ist es gar nicht so einfach, diese Gleichzeitigkeit auszuhalten. Aber letztendlich rettet sie. Und tröstet. Kein Zufall, dass diese Szene in der prallen Natur spielt. Welch ein tiefer Trost kann die Schöpfung sein. Wenn dann auch noch ein guter Freund in trüben Zeiten diese wunderbare Perspektive eröffnet mit einem: "Schau hin, es lohnt sich", dann ist auch das paradiesisch. Im Film endet die Ruderpartie mit Zuversicht. Ballouz‘ Freundin sagt: "Danke, dass du mir das gezeigt hast."

