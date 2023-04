Die Osterzeit dauert bis Pfingsten Stand: 11.04.2023 12:30 Uhr Der Schwerpunkt des Osterfestes ist der Sonntag - mit der Auferstehung Christi beginnt die fröhliche Osterzeit. Sie dauert fünfzig Tage, bis einschließlich Pfingsten.

von Theologin Jacqueline Rath

"Hallo und frohe Ostern!" Das sage ich auch heute noch zu jedem, der mich anruft. Manch einer ist da etwas irritiert. Ich merke es daran, dass meist ein gestammeltes, "ähm, wünsch ich Dir auch noch", durch den Hörer zurück kommt.

Ostern ist mit Ostermontag noch nicht vorbei

Die Feiertage sind schließlich durch und spätestens seit gestern hat für die meisten wieder eine ganz normale Arbeitswoche begonnen. Warum also ist die da auf der anderen Seite der Leitung noch so fröhlich? Ganz einfach, weil Ostern eben noch nicht vorbei ist.

Die gesamte Osterzeit dauert bis Pfingsten

Die gesamte Osterzeit dauert nämlich 50 Tage, bis Pfingsten. Damals, nach der Auferstehung Jesu, sind die Jünger ja auch nicht einfach wieder zur Tagesordnung übergegangen. Im Gegenteil. Die mussten die Ereignisse erstmal verkraften und versuchen zu verstehen. Jesus war doch am Kreuz gestorben. Gut, er hatte von Auferstehung gesprochen, aber der Schock über seinen grausamen Tod sitzt so tief, dass sie Jesus nicht mal erkennen, als er ihnen begegnet. Und so erzählen sie dem vermeidlich Fremden die ganze Geschichte über Jesus aus Nazareth. Und erst, als er am Abend mit ihnen isst und das Brot bricht - so wie er es immer getan hat - da erkennen sie ihn - und sie verstehen: Ja, Jesus ist wirklich auferstanden!

Mit der Auferstehung beginnt Zeit der österlichen Freude

Was für ein Ereignis. Das muss erstmal in Worte gefasst werden. Diese Nachricht muss erstmal verbreitet werden, überall. Und das dauert. In den Wochen bis Pfingsten ist deshalb in unseren Kirchen auch noch alles von dieser österlichen Freude geprägt. Doch letztlich ist jeder Tag, an dem wir einander von der Auferstehung Jesu erzählen, wie ein kleines Osterfest. Also dann: Frohe Ostern!

