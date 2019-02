Stand: 04.02.2019 19:57 Uhr

Ellerhoop: Haus zerstört - wer ist gefahren?

Wer hat am Steuer gesessen? Diese Frage versucht die Polizei noch zu klären, nachdem ein Sportwagen am frühen Sonntagmorgen in Ellerhoop (Kreis Pinneberg) in ein Einfamilienhaus gekracht ist. Dass der Unfall relativ glimpflich ausging, grenzt an ein Wunder: Die Bewohner des Hauses waren nicht da und die beiden Insassen des Wagens wurden nur leicht verletzt. Die Männer behaupten, sie seien beide nicht gefahren. Sie sagen, es sei noch eine dritte Person mit im Auto gewesen. Die Polizei hat daraufhin DNA-Proben von Airbags, Sitzen und Gurten genommen, um die Aussagen zu überprüfen.

Was ist noch zu retten?

Für die Hausbesitzer geht es jetzt um die Frage, ob das Haus noch zu retten ist oder abgerissen werden muss. Der Sportwagen war durch den Garten gepflügt, hatte ein Carport schwer beschädigt und schließlich eine Ecke des Einfamilienhauses gerammt. Dabei wurde die Küche des Hauses völlig zerstört, es klafft ein etwa zwei mal zwei Meter großes Loch in der Hausecke.

Den Carport müssen die Hausbesitzer wohl abreißen. Noch in der Unfallnacht hatte das Technische Hilfswerk vor Ort eine Holzkonstruktion zum Abstützen der Hauswand gebaut. Bis der Statiker seine Berechnungen fertig hat, wird so auch die Küche stabilisiert. Die Hausrat- und Gebäudeversicherungen übernehmen zunächst die Reparaturkosten. Allerdings werden die sich die Schadenssumme wahrscheinlich von der Kfz-Versicherung des Wagenhalters zurückholen.

Der dritte Mann soll es gewesen sein

Der Unfallwagen ist ein Audi S5 und hat mehr als 350 PS. Die beiden Insassen sind 21 und 22 Jahre alt. Sie wurden nur leicht verletzt. Einer von ihnen hatte einen Atemalkoholwert von 0,87 Promille. Sie sagten aus, dass ein dritter Mann gefahren sei. Der wiederum soll nach dem Unfall weggelaufen sein. Die Ermittler der Polizei hoffen, den Fahrer in den kommenden Tagen anhand der DNA-Proben identifizieren zu können.

Junge Männer mit viel PS: Psychologen erkennen Muster

Immer wieder sind es junge Männer zwischen 20 und 30, die mit hochmotorisierten und getunten Autos andere oder sich selbst in Gefahr bringen, sich Rennen liefern und Unfälle verursachen. Verkehrspsychologen erkennen spezielle Muster. "Besonders spannend ist für junge Leute die Beschleunigung", erklärt Verkehrspsychologe Jörn-Michael Sohn. "Sie wird als Symbol für Stärke, für Macht und die Schnelligkeit des Antritts wahrgenommen."

Für den Unfall in Ellerhoop ist bereits ein Gutachten in Arbeit, aus dem hervorgehen soll, wie schnell der Wagen gefahren ist. Die Polizei geht davon aus, dass der Audi statt der erlaubten 50 Stundenkilometer in der Ellerhooper Ortsdurchfahrt mehr als doppelt so schnell unterwegs war.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 04.02.2019 | 19:30 Uhr