Stand: 28.09.2020 16:00 Uhr

Die neuen Pfefferkörner exklusiv auf dem Michel Filmfest

Vom 25. bis 29. September 2020 hieß es zum 18. Mal "Vorhang auf und Film ab!" für das Michel Kinder und Jugend Filmfest in Hamburg. Auf dem Programm standen auch wieder zwei brandneue Folgen der Pfefferkörner.

Am Sonntag, 27. September, war es so weit: Die Pfefferkörner-Fans, die das Glück hatten, ein Ticket zu ergattern, konnten die jüngste Kinderdetektiv-Generation vor allen anderen in Aktion sehen. Denn zu sehen gab es neben der Folge "Wunderland" mit der allseits bekannten zehnten Generation um Femi, Tayo, Nele, Kira und Levin auch eine Folge mit dem neuen Team, das erst Anfang 2021 erstmals im Fernsehen ermitteln wird. In der gezeigten Folge "Vergiftet" ist zu sehen, wie sich das neue Pfefferkörner-Team findet und seinen ersten kniffligen Fall löst.

Die neuen Pfefferkörner stehen den Fans Rede und Antwort

Das Hamburg Journal war dabei, als die neuen Pfefferkörner-Darsteller Luna, Elyza, Caspar, Leander und Charlotte sich zusammen mit den Fans zum ersten Mal auf der großen Leinwand sahen und im Anschluss mit Fragen gelöchert wurden. Im Video bekommt ihr einen kleinen Vorgeschmack auf die neuen Darsteller und die neuen Folgen.

VIDEO: Die Pfefferkörner haben Spaß beim Filmfest (2 Min)

Neue Folge mit den "alten" Pfefferkörnern: Femi gerät im Miniatur Wunderland in Schwierigkeiten

In der neuen Staffel wird auch die zehnte Generation noch in einigen Folgen zu sehen sein. Auf dem Filmfest wurde die Folge "Wunderland" gezeigt, die in der riesigen Modelleisenbahn-Anlage in der Speicherstadt spielt. Femi wird dort von einem hinterlistigen Jungen ein Diebstahl untergejubelt. Als der Junge Femi hinauswerfen lassen will, greift der Chef des Miniatur Wunderlands ein und rettet Femi. Daraufhin beginnt eine Rache-Serie. Wer steckt dahinter? Der Täter scheint bereit zu sein, das Wunderland abbrennen zu lassen. Die Pfefferkörner geraten in höchste Gefahr!

Ausführliche Infos zu den neuen Folgen und alles zu den neuen Darstellern erfahrt ihr demnächst hier bei uns.

Dieses Thema im Programm: Pfefferkörner | 27.09.2020 | 18:00 Uhr