Stand: 22.02.2023 11:32 Uhr Staffel 19: Die neuen Folgen

Die alten Pfefferkörner verabschieden sich und ein neues Team übernimmt das Hauptquartier in der Speicherstadt. Jasina, Hakim, Moritz, Leo und Amy ermitteln in spannenden neuen Fällen. Was sie alles erleben erfahrt ihr hier.