Pfefferkörner-Überraschungspakete zu gewinnen Stand: 08.12.2022 00:00 Uhr Hinter dem heutigen Adventskalender-Türchen geht es um die Pfefferkörner. Genauer gesagt, um den Pfefferkörner Podcast. Seit Oktober gibt es jede Woche eine neue spannende Folge. Wer genau hingehört hat, kann jetzt tolle Preise gewinnen.

Emilia Flint hat als Pfefferkorn Alice schon viele TV-Diebe gestellt und will im neuen Pfefferkörner Podcast jetzt wissen: Wie funktioniert Polizeiarbeit wirklich? Warum können Hunde Sprengstoff erschnüffeln, wie genau sichert man Spuren am Tatort und muss man beim SEK eigentlich super sportlich sein? Zusammen mit NDR Reporterin Jessica Schlage ermittelt Emilia wieder – diesmal bei der "echten" Polizei. In er ARD Audiothek findet ihr alle bereits veröffentlichten Folgen des Pfefferkörner Podcasts.

Emilia unterwegs mit dem SEK

In Folge 3 "SEK. Profis für besondere Fälle" erleben Emilia und Jessica hautnah mit, wie das Spezialeinsatzkommando Niedersachsen für die Befreiung einer Geiselnahme trainiert. Dabei erfahrt ihr auch die Antwort auf unsere Quiz-Frage: Wie schwer ist die besondere Ausrüstung, die das SEK in den Einsätzen am Körper trägt? Wer die Antwort kennt, füllt einfach das unten stehende Formular aus und kann mit etwas Glück eines von drei Pfefferkörner-Überraschungspaketen gewinnen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

Einsendeschluss: Sonnabend, der 24. Dezember 2022, 23.59 Uhr

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden aus allen eingesandten richtigen Antworten ermittelt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Antwort Wie schwer ist die besondere Ausrüstung, die das SEK in den Einsätzen am Körper trägt? : 7 Kilo 17 Kilo 27 Kilo