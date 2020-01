Die Ernährungs-Docs

Fragen an den Doc Chat mit Dr. Jörn Klasen Ernährung bei Reflux, Diabetes Typ 2 oder Fettleber - was hilft, was muss ich beachten? Dr. Jörn Klasen beantwortet am Montag, den 20.01.2020 ab 21.45 Uhr Ihre Fragen im Chat. mehr

Übergewichtig und zuckerkrank durch zu viele Snacks

Malte G. hat krankhaftes Übergewicht und dadurch Diabetes Typ 2, die gefährliche Zuckerkrankheit. Behandelt wird der 45-Jährige von Silja Schäfer, die neu ist im Ärzte-Team. Die Ernährungsmedizinerin ist zwar auf die Behandlung adipöser Menschen spezialisiert, dennoch ist der 200-Kilo-Mann auch für sie ein extremer Fall. "Sie sind Weltmeister im Snacken", stellt die Ärztin nach der Analyse seines Ernährungsprotokolls fest. Ihre Strategie: geregelte Mahlzeiten mit viel Gemüse. Wird Malte G. Übergewicht und Diabetes damit in den Griff kriegen?

Sodbrennen: Schluss mit schädlichen Säureblockern!

Sandra P. hat Sodbrennen und schluckt täglich mehrere Säureblocker. Dass die ihr Risiko für Knochenbrüche, Nierenschäden oder sogar einen Herzinfarkt erheblich steigern, ist der 46-Jährigen nicht bewusst. Sie ist eine Naschkatze, hat besonders bei der Arbeit im Büro ständig etwas zwischen den Zähnen. Zu allem Überfluss ist ihr Lieblingsessen Nudeln, die ihre Magensäure erst richtig in Fahrt bringen. Ernährungs-Doc Matthias Riedl hat Alternativen auf Lager: Nudeln aus Linsen, grünen Erbsen und Kichererbsen. Kann sich Sandra P. damit anfreunden? Und wird sie das Dauerbrennen aus dem Magen so unter Kontrolle bekommen?

Wie man eine Fettleber heilt

Seine Ärzte haben ihm eine Diagnose gestellt, aber nicht gesagt, was er dagegen tun soll. Steffen M. hat eine Fettleber. Der Magen-Darm-Spezialist Jörn Klasen ist besorgt: Ist die Leber des 31-Jährigen schon entzündet? Das wäre gefährlich, denn dadurch kann das Lebergewebe vernarben und absterben. Mit einem speziellen Gerät, einem Fibroscan, untersucht er Steffen M. Für die Ernährung des Rostockers findet der Mediziner klare Worte: "Sie essen wenig, aber eigentlich nur Schrott." Fertiggerichte, Weißbrot und Zucker. Ab sofort soll Steffen M. zweimal am Tag, in festem Rhythmus, essen. Wenig Kohlenhydrate, dafür viel Gemüse und Eiweiß. So soll seine fett gemästete Leber ins Fasten kommen. Hält er das durch?