08.01.2024 15:08 Warnung vor betrügerischer Werbung

Nahrungsergänzungsmittel werden mit dem Bild und angeblichen Aussagen der E-Docs angepriesen - eine dreiste Betrugsmasche.

Eine wichtige Warnung aus gegebenem Anlass: Unsere Ernährungs-Docs - vor allem Doc Riedl - tauchen immer häufiger in Werbeanzeigen für "Medikamente" auf - genauer gesagt, für Nahrungsergänzungsmittel. Es geht dabei um in der Regel frei verkäufliche Präparate mit meist großen Wirkungsversprechen, aber zweifelhaftem Nutzen. In dieser betrügerischen Werbung werden unter anderem Fotos illegal genutzt, die aus den digitalen Auftritten des NDR oder der Docs stammen. Dazu werden den Docs frei erfundene Aussagen, ja sogar frei erfundene Interviews in den Mund gelegt. Auch ein mit KI-generierter Stimme gefälschtes Werbevideo kursierte bereits.

Die E-Docs machen keine Werbung für Abnehmpillen und Co.

Bitte lassen Sie sich nicht verunsichern! Unsere Docs machen keine Werbung für "Wundermittel", die vorgeblich das Abnehmen erleichtern oder andere kuriose Heilversprechen erfüllen. Wer sich nicht sicher ist, ob es sich um eine echte Anzeige oder Fake handelt, kann uns gerne über unser Kontaktformular oder auch direkt bei Facebook oder Instagram schreiben - dort tauchen die meisten dieser Fakes auf. Am besten ein Bildschirmfoto machen und anhängen oder uns die URL (Internetadresse) nennen, unter der die Werbung zu sehen ist. Die betroffenen Docs und der NDR versuchen, gegen diese Betrügereien vorzugehen.

Die Ernährungs-Docs stehen für eine gesunde und vielseitige Ernährung - die lässt sich nicht in Tablettenform pressen!

Dieses Thema im Programm: 29.01.2024 | 21:00 Uhr

