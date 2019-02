Essen als Medizin: In der Fortsetzung dieses einzigartigen Fernsehformats wird Menschen geholfen, die an ihren massiven Gesundheitsproblemen fast verzweifeln. Die "Docs" Anne Fleck, Matthias Riedl und Jörn Klasen, alle erfahrene Mediziner, wollen mit gezielten Ernährungsstrategien Symptome deutlich verbessern und Krankheiten sogar heilen.

Vorschau auf Folge 29: Fettleber ist heilbar! Die Ernährungs-Docs - 04.02.2019 21:00 Uhr Die Rentnerin Monika R. plagt eine Volkskrankheit: Fettleber. Jeder dritte Deutsche über 40 leidet darunter. Was hilft, weiß Internist Jörn Klasen.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Mitmachen Chat mit Dr. Matthias Riedl Stellen Sie Dr. Matthias Riedl Ihre Fragen zum Thema Nierensteine, Fettleber oder Colitis ulcerosa. Der Chat beginnt am 4. Februar etwa um 21.45 Uhr und dauert 30 bis 45 Minuten. mehr Neue Kandidaten gesucht! Die Ernährungs-Docs planen ihre sechste Staffel. Dafür suchen wir Menschen, die mit uns den Versuch starten, durch eine gezielte Ernährungsumstellung gesund zu werden. mehr

Die richtige Mineralstoff-Balance als Mittel gegen Nierensteine

In dieser neuen Folge kommt ein Mann an Bord, der schon über 50 Mal operiert wurde. Matthias B. hat Nierensteine, immer wieder bereiten diese ihm höllische Schmerzen. Seine Ärzte haben ihm geraten, sich an die Ernährungs-Docs zu wenden. Internist Matthias Riedl weiß, dass die tägliche Zusammenstellung des richtigen Essens schwierig wird. Der selbstständige Werkzeughändler soll zukünftig Oxalsäure meiden, 1.000 Milligramm Kalzium am Tag zu sich nehmen, möglichst nicht weniger, aber auch nicht mehr, auf ausreichend Magnesiumzufuhr achten und dabei abnehmen. Ohne die Hilfe der Docs könne er das nicht schaffen, so Matthias Riedl. Eine riesige Herausforderung für den 45-jährigen Rostocker. Kann er alles umsetzen und dadurch weitere Krankenhausaufenthalte verhindern?

Wie man die Fettleber bekämpft - mit Fett!

Monika R. plagt eine Volkskrankheit: Fettleber, jeder dritte Deutsche über 40 leidet darunter. Häufigste Ursachen sind falsches Essen und zu wenig Bewegung. Auch die 69-Jährige hat sich ihre Leber fett gefuttert. Und nicht nur das: Besonders gefährlich sei, dass sich das Organ bei ihr schon entzündet habe, warnt der Leberspezialist Jörn Klasen. Das Ernährungsprotokoll der Rentnerin zeigt, dass sie zu viele Kohlenhydrate isst und dabei insbesondere zu viel Fruktose. Die ist nicht nur in Obst enthalten, sondern als Süßungsmittel ebenfalls in vielen Fertigprodukten. Auch Knäckebrot ist eine Kalorienfalle, lernt Monika R. aus Neustadt in Holstein. Sie soll nun intervallfasten, auf gute Fette setzen und sich mehr bewegen. Wird sie mit dieser Strategie das Fett in der Leber los und vor allem die Entzündung stoppen?

Colitis ulcerosa: Strategien gegen die chronische Entzündung

Schließlich kommt ein junger Mann auf das Hausboot, der unter einer chronischen Darmerkrankung leidet: Colitis ulcerosa. Lucas P. weiß nicht mehr, was er noch essen soll. An schlimmen Tagen muss er bis zu 20 Mal auf die Toilette. Dabei wünscht er sich endlich wieder mehr Energie. Er ist Wrestler und will irgendwann von seinem Sport leben. Doc Anne Fleck setzt auf eine Ernährung, durch die der Darm wieder mehr Nährstoffe aufnimmt. Die Krankheit ist unheilbar, aber man kann und muss die Entzündungen unbedingt eindämmen, denn die sind gefährlich. Kalorien und Mineralstoffe braucht der junge Mann, zum Beispiel durch Smoothies. Und die Internistin setzt auf Gerstengraspulver. Untersuchungen zeigen, dass es die Darmschleimhaut repariert und auch gut gegen Durchfall ist. Außerdem muss sich der 24-Jährige zukünftig bei der Zubereitung der Speisen umstellen und sein Essen möglichst häufig garen. Wird er so endlich wieder mehr Kraft bekommen und weniger häufig zur Toilette rennen?