Stand: 29.03.2022 21:23 Uhr Volleyball: SSC Schwerin kassiert Pleite gegen MTV Stuttgart

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben die Chance verpasst, in der Bundesliga noch einmal für mehr Spannung zu sorgen. Die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski verlor am Dienstagabend gegen den MTV Stuttgart deutlich mit 0:3 (22:25, 21:25, 17:25). Der Gegner aus Schwaben zieht damit an der Tabellenspitze weiter einsam seine Kreise. Der Vorsprung auf den den zweitplatzierten Dresdner SC beträgt sieben Punkte. Schwerin hat als Vierter vier Zähler Rückstand auf den Dritten SC Potsdam. | 29.03.2022 21:15