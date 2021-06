Zweite Liga: Zwei Nordduelle zum Auftakt, HSV auf Schalke Stand: 25.06.2021 12:22 Uhr Die neue Zweitliga-Saison startet am 23. Juli mit dem Duell zweier langjähriger Bundesligisten. Der FC Schalke 04 empfängt den Hamburger SV am Freitagabend (20.30 Uhr) zum Auftaktspiel.

Drei Jahre nach dem HSV-Abstieg aus der deutschen Beletage treffen die beiden Traditionsclubs damit erstmals in Liga zwei aufeinander. Eine ganz besondere Partie dürfte es für Simon Terodde werden. Der Angreifer wechselte im Sommer von der Elbe in den Pott, nachdem er in der abgelaufenen Serie mit 24 Toren der erfolgreichste Schütze bei den Hanseaten war.

Werder gegen 96, St. Pauli trifft auf Kiel und Hansa empfängt KSC

Neben dem Duell der beiden früheren Fußball-Schwergewichte wartet der erste Zweitliga-Spieltag mit einer Reihe weiterer höchstattraktiver Partien auf. So empfängt Schalkes Mitabsteiger Werder Bremen Hannover 96 und der FC St. Pauli bittet Holstein Kiel zu einem weiteren Nordduell. Aufsteiger Hansa Rostock bekommt es mit dem Karlsruher SC zu tun.

Das erste Hamburger Stadtderby steht bereits am dritten Spieltag (13. bis 15. August) an, dann genießt St. Pauli gegen den Nachbarn Heimrecht. Vier Runden später kommt es dann zum ewig jungen Duell zwischen Werder und dem HSV (17. September - 19. September). Die genauen Termine hat die DFL noch nicht bekanntgegeben.

