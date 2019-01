Stand: 09.01.2019 21:00 Uhr

Prominente Kiebitze im Holstein-Trainingslager

Die "Störche" haben ihr Winterquartier vorübergehend im Süden aufgeschlagen: Fußball-Zweitligist Holstein Kiel befindet sich zur Vorbereitung auf die verbleibenden Spiele der Saison 2018/19 im spanischen Oliva, rund 80 Kilometer südlich von Valencia am Mittelmeer gelegen. Für NDR Schleswig-Holstein ist Sportredakteur Rudi Dautwiz ins Trainingslager gereist. Er will ein Gefühl für jene Mannschaft bekommen, die - entgegen vieler Prognosen - eine glänzende Saison spielt.

Mittwoch, 9. Januar

Die spanische Sonne lacht auch am vierten Tag des Trainingslagers die Spieler von Holstein Kiel an. Beeindruckend ist - neben dem Wetter - die Qualität der Trainingsplätze. Kiels Sportdirektor Fabian Wohlgemuth verrät, dass der Rasen jedes Jahr im Herbst neu gesät wird. Nur für die Trainingslager im Winter. Wenn dann die Profivereine aus ganz Europa abgereist sind, liegen die Plätze brach, bevor im Oktober wieder alles von vorne beginnt. Das Ergebnis erfreut die Mannschaft von Holstein Kiel: Diese Rasenplätze gleichen einem Teppich.

"Alt" schlägt "Jung" auf perfektem Rasen NDR 1 Welle Nord - Der Nachmittag - 09.01.2019 15:40 Uhr Im Trainingslager in Oliva sorgt Holstein-Trainer Tim Walter auch dafür, dass der Spaß nicht zu kurz kommt. Ein 16-Meter-Schießen gewann "Alt" am Mittwoch gegen "Jung" - Jubeltraube inklusive.







Tim Walter arbeitet mit der Mannschaft akribisch an seinem Spiel-System. In kleinen Feldern wird am Nachmittag das Kurzpassspiel trainiert, bei Ballverlust muss sofort nachgesetzt werden. Die Intensität ist hoch. Das stellen auch einige derzeit arbeitslose Trainer fest, die zu Besuch sind. Mirko Slomka, Ralf Zumdick, Ilia Gruew und Michael Henke kennen die Fußballplätze von Hamburg bis München, von Ungarn bis China - nun beobachten sie das Spanien-Training von Holstein Kiel.

Die Runde erlebt mit, wie sich ausgerechnet kurz vor Feierabend Kingsley Schindler verletzt. Ein Tritt auf den Oberschenkel sorgt für Schmerzen. Am Abend geben die Ärzte jedoch Entwarnung. Es sei nichts Schlimmes, sagt eine Holstein-Sprecherin.

