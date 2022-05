FC Hansa Rostock gegen Weiterverkauf von Tickets

Stand: 11.05.2022 05:11 Uhr

Im Internet werden die Karten für das letzte Heimspiel FC Hansa Rostock am Sonntag zum Teil für 1.000 Euro angeboten. In einem Schreiben an die Mitglieder empört sich der Vorstandsvorsitzende des Fußball-Zweitligisten.