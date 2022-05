Bau des Holstein-Stadions in Kiel verzögert sich Stand: 24.05.2022 08:20 Uhr Eigentlich sollte in diesem Sommer damit begonnen werden, ein neues Stadion für Holstein Kiel zu bauen. Doch der Baubeginn muss verschoben werden.

Begründet wird die Entscheidung unter anderem mit der Explosion der Baukosten und Lieferengpässen. Das berichteten zuerst die "Kieler Nachrichten". Ein Sprecher des Vereins bestätigte dies gegenüber NDR Schleswig-Holstein. Trotz der Verzögerungen bestehe erstmal keine Gefahr für die Lizenzvergabe durch die Deutsche Fußball Liga. Die aktuelle Lizenz hatte der Verein nur unter der Auflage erhalten, regelmäßig Berichte über den Planungsfortschritt vorzulegen.

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) kündigte Gespräche mit Verein und Investoren an, um zu klären, wie lange die Bauverzögerungen dauern werden. Dass es in der aktuellen Situation zu Verzögerungen komme, könne "niemanden so richtig verwundern", sagte er NDR Schleswig-Holstein. Der Bebauungsplan, der den Stadion-Neubau ermöglichen werde, sei "fast fertig", so Kämpfer. "Den können wir noch in diesem Sommer verabschieden."

