Wolfgang Schwenke: "Morgen müssen wir alle einmal Kiel sein" Stand: 30.04.2021 09:12 Uhr Die Spannung steigt vor dem Halbfinale im DFB-Pokal: Holstein Kiel-Geschäftsführer Wolfgang Schwenke will gewinnen und ist - genau wie Tausende Fans - voller Vorfreude.

"Wir sind immer für eine Überraschung gut", sagte Wolfgang Schwenke gut gelaunt im Interview mit der NDR 1 Welle Nord am Freitagmorgen. Die Fans seien euphorisch: "Wenn ich sehe, was da so los ist im Netz - dass viele sich solidarisch erklären und Fahnen raushängen. Blau-weiß-rot signalisieren. Morgen müssen wir alle einmal Kiel sein."

Schwenke: "Ich bin raffgierig"

Auf die Frage von Moderator Horst Hoof, was ihm lieber wäre - Pokalfinale oder Aufstieg - lachte Schwenke: "Ich bin raffgierig. Ich nehme beides!" Und fügte dann aber doch hinzu, dass er sich im Zweifel für den Aufstieg in die Erste Liga entscheiden würde. Ein ganzes Jahr in dieser Liga zu spielen, sei historisch und dazu ein Erfolg, der nicht nur für den Moment anhalte.

Spielen mit Spaß - messen mit Stars

Wie funktioniert der Sieg gegen Borussia Dortmund am Sonnabend? NDR 1 Welle Nord Moderatorin Miriam Pede witzelte, man könne doch den Dortmund-Spieler Erling Haaland auf der Toilette einsperren. "Hey, gute Idee! Ich wüsste noch ein, zwei mehr, die wir einsperren könnten", konterte Schwenke. Er wünscht, sich dass die Holstein-Jungs den Spaß auch annehmen werden. "Sich mit internationalen Stars messen zu können, ist doch einfach großartig. Das sind Momente, die man haben möchte. Das soll im Vordergrund stehen."

