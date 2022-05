DFB-Pokal: Teutonia zieht Leipzig, Bremer SV gegen Schalke Stand: 29.05.2022 19:58 Uhr Der Traum von einem großen Los im DFB-Pokal ist für den Hamburger Fußball-Regionalligisten FC Teutonia Ottensen wahr geworden: Der Debütant empfängt Titelverteidiger RB Leipzig.

Riesengroß war auch der Jubel beim Bremer SV über das Los FC Schalke 04. Der Traditionsclub ist erst vor wenigen Wochen in die Bundesliga zurückgekehrt. Dem BSV ist das Losglück treu geblieben: Im vergangenen Jahr war der FC Bayern München in der ersten Runde zu Gast. Die norddeutschen Bundesligisten reisen in den Osten der Republik: Der VfL Wolfsburg spielt bei Carl Zeiss Jena, Aufsteiger Werder Bremen bei Energie Cottbus.

Hochinteressant ist auch das Nordduell zweier Hansestädte: Der Regionalligist VfB Lübeck bekam von Losfee Kevin Großkreutz als Gegner den Zweitligisten Hansa Rostock zugewiesen.

Zufrieden dürfte Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig gewesen sein, geht es doch in der ersten Runde zu Hause gegen Bundesligist Hertha BSC. Dagegen ist der TSG Neustrelitz der Wunsch nach einem Topgegner verwehrt geblieben: Der Pokalsieger Mecklenburg-Vorpommerns erwartet Zweitligist Karlsruher SC.

Debütant Lohne zieht Bundesligisten

Oberligist Tus Blau-Weiß Lohne zog als Gegner zwar einen Bundesligisten, mit dem FC Augsburg allerdings nicht einen vom höchsten Kaliber. Schwierig ist die Aufgabe für Zweitligist Holstein Kiel, die "Störche" müssen zum Drittligisten Waldhof Mannheim. Der Hamburger SV gastiert bei der SpVgg Bayreuth, der FC St. Pauli beim SV Straelen, Hannover 96 beim TSV Schott Mainz. Regionalligist BSV Rehden empfängt den Zweitligisten SV Sandhausen. Die erste Runde wird zwischen dem 29. Juli und dem 1. August ausgetragen.

