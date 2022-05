Regionalligist Rehden schockt Favorit Meppen und steht im DFB-Pokal Stand: 19.05.2022 10:07 Uhr Der BSV Rehden hat die Sensation geschafft. Der Fußball-Regionalligist gewann am Mittwochabend das Finale des Niedersachsenpokals gegen den Favoriten SV Meppen und darf nun vom ganz großen Los für die erste DFB-Pokalrunde träumen.

Es lief schon alles auf das Elfmeterschießen hinaus, als sich Shamsu Mansaray zum Pokalhelden aufschwang. Der Mittelfeldspieler des BSV Rehden traf in der 89. Minute zum 1:0 (0:0)-Sieg des Außenseiters.

Konsternierte Meppener konnten ihre Pleite nach dem Schlusspfiff nicht fassen, sanken enttäuscht zu Boden. Um sie herum tanzten die Rehdener über den Rasen und feierten ihren Überraschungscoup, der nicht unverdient war. Meppen brachte vor seinen 700 mitgereisten Fans offensiv kaum etwas zustande, Rehden hingegen lieferte kämpferisch und taktisch eine starke Leistung ab.

Auslosung am 29. Mai in der Sportschau

Damit steht der BSV nach 2013 und 2014 zum dritten Mal in der ersten DFB-Pokalrunde (29. Juli bis 1. August) und darf sich über eine garantierte Einnahme von 130.000 Euro freuen. Die Auslosung steigt am Sonntag, den 29. Mai in der Sportschau (19.15 Uhr). Als Losfee fungiert Weltmeister Kevin Großkreutz.

2013 ging es schon mal gegen die Bayern

Vor acht Jahren hatte Rehden sogar an der zweiten Runde geschnuppert, schied gegen den damaligen Zweitligisten VfR Aalen erst im Elfmeterschießen aus. Das Jahr zuvor zog der niedersächsische Club sogar das ganze große Los FC Bayern München. Im Stadion des VfL Osnabrück zog sich der BSV damals beim 0:5 achtbar gegen den Rekordmeister aus der Affäre.

Sollte der Regionalligist dieses Mal den deutschen Meister aus München oder den Pokalsieger (SC Freiburg oder RB Leipzig) aus dem Lostopf fischen, würde die Erstrundenpartie erst am 30. oder 31. August gespielt werden, da der Supercup am 30. Juli ausgetragen wird.

Rehdens Saison noch nicht vorbei

Während für Meppen die Saison nun beendet ist, muss der BSV Rehden noch zwei Spiele in der Abstiegsrunde der Regionalliga Nord bestreiten. Die Mannschaft von Trainer Kristian Arambasic kämpft noch um den Klassenerhalt. Es sieht aber alles nach einem Ligaverbleib aus. Bei noch zwei ausstehenden Spielen hat der BSV Rehden vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

