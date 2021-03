DFB-Pokal: Holstein Kiel muss nach Dortmund Stand: 07.03.2021 18:52 Uhr Holstein Kiel hat bei der Auslosung des Halbfinals im DFB-Pokal kein Glück gehabt. Der Zweitligist muss bei Borussia Dortmund antreten. Werder würde bei einem Erfolg im Nachholspiel in Regensburg im Semifinale RB Leipzig empfangen.

Losfee Bärbel Wohlleben, die im September 1974 als erste Frau ein "Tor des Monats" erzielt hatte, hat Holstein Kiel kein Glück gebracht. Sie bescherte den "Störchen" im Semifinale eine ganz schwere Aufgabe bei Borussia Dortmund. Werder Bremen darf dagegen auf ein Heimspiel hoffen. Sollte am 7. April im Nachholspiel bei Jahn Regensburg ein Sieg gelingen, ginge es in der Runde der letzten Vier zu Hause gegen RB Leipzig. Die Partie beim Zweitligisten war am vergangenen Dienstag wegen mehrerer Corona-Infektionen im Team der Bayern abgesagt worden. Gespielt wird die Runde der letzten Vier am 1. und 2. Mai.

Kiel hat das die Vorschlussrunde durch ein 3:0 bei Regionalligist Rot-Weiss Essen erreicht. In den Runden zuvor waren hochemotionale Triumphe im Elfmeterschießen gegen Bayern München und Darmstadt 98 gelungen.

