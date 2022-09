DFB-Pokal: Braunschweig gegen Wolfsburg, Hannover empfängt Dortmund Stand: 04.09.2022 18:17 Uhr In der zweiten Runde des DFB-Pokals kommt es im Oktober zum Nachbarschaftsduell zwischen Zweitligist Eintracht Braunschweig und Bundesliga-Club VfL Wolfsburg. Das ergab die Auslosung am Sonntag im deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Zuletzt trafen die beiden Clubs in der Relegation zwischen dem 16. der Bundesliga und dem Drittplatzierten der zweiten Bundesliga im Mai 2017 aufeinander. Damals gewannen die "Wölfe" beide Spiele mit 1:0 und blieben erstklassig.

Lübeck empfängt Mainz 05

Regionalligist VfB Lübeck empfängt den Erstligisten FSV Mainz 05. Die Lübecker hatten in der ersten Runde Zweitligist Hansa Rostock aus dem Wettbewerb geworfen. "Mit dem Los können wir sehr gut leben. Damit sind wir sehr zufrieden", sagte der Lübecker Sportvorstand Sebastian Harms im ZDF.

HSV trifft auf den Pokalsieger, 96 empfängt den BVB

Hannover 96 hatte mit einem Heimspiel gegen den Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund ebenfalls Losglück. Der Hamburger SV muss dagegen bei Pokal-Verteidiger RB Leipzig antreten. RB sei ein schwerer Gegner, "aber wir wollen auch dort bestehen und gewinnen", sagte Trainer Tim Walter und ergänzte: "Genau solche Spiele und Herausforderungen brauchen wir, um besser zu werden und unseren Weg weiterzugehen."

Mit den Sachsen gibt es somit ein Wiedersehen im Pokal. 2018/2019 verloren die Hanseaten das Halbfinale in Hamburg mit 1:3. In der ersten Runde schaltete RB den Viertligisten Teutonia Ottensen im eigenen Stadion mit 8:0 aus, der HSV gewann in Bayreuth.

St. Pauli und Werder müssen reisen

Auch der FC St. Pauli (beim SC Freiburg) und Werder Bremen (beim SC Paderborn) bekamen Auswärtsaufgaben zugelost. Bei den Braun-Weißen ist man sich über die Rollenverteilung bewusst: "Wir sind der klare Außenseiter, trotzdem wollen wir eine Runde weiterkommen", sagte Trainer Timo Schultz, der sich vor allem auf ein Wiedersehen mit seinem Ex-Spieler Daniel Kofi Kyereh freut, der seit Sommer für die Breisgauer spielt.

Para-Schwimmer Josia Topf, der von Geburt an keine Arme, keine Knie und zwei unterschiedlich lange Beine hat, nahm die Auslosung mithilfe einer Suppenkelle vor. Die Spiele der 2. Runde werden am 18. und 19. Oktober ausgetragen.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 04.09.2022 | 22:50 Uhr