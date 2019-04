Stand: 23.04.2019 11:34 Uhr

Werder: Mit der Wonderwall ins Pokalfinale

Teil eins des Bremen-Bayern-Doppelpacks ist Geschichte - und genauso für Werder-Coach Florian Kohfeldt auch die lästige Frage danach, welches der beiden Spiele er lieber gewinnen will. Nach dem 0:1 in der Liga in München gibt es ja nur noch die Pokalpartie am Mittwochabend (20.45 Uhr, live im Ersten und im Livecenter bei NDR.de) - und die wollen die Norddeutschen naturgemäß für sich entscheiden. Kohfeldt zieht auch positive Kraft aus der Niederlage vor wenigen Tagen: "Ich glaube, man wird bei den Bayern niemanden finden, der sagt: 'Das war leicht gegen uns'. Das Spiel hat mit Sicherheit die Auswirkung, dass sie mit großem Respekt nach Bremen kommen werden. Die Bayern wissen, dass es kein Selbstläufer wird."

Bangen um Kruse-Einsatz

Weitere Informationen 11 Bilder Mögliche Aufstellung Werder Bremen Die voraussichtliche Aufstellung von Werder Bremen. Bildergalerie

Auch Kapitän Max Kruse äußerte sich zuversichtlich: "Unser Selbstvertrauen ist nicht gebrochen", sagte der 31-Jährige, der gegen die Bayern auszufallen droht. Nach einem Tritt von Joshua Kimmich zog sich Werders Offensivmann eine Oberschenkelprellung zu. "Es ist ein heftiger Bluterguss. Die Schmerzen sind dabei nicht das Thema, sondern allein die Funktionalität. Er muss laufen, schießen, sprinten können", sagte Kohfeldt am Dienstag auf der Pressekonferenz. "Wir werden alles versuchen, ihn bis morgen fit zu kriegen. Es wird knapp, aber ich bin optimistisch, dass es funktionieren wird."

Kruse zählte bislang in jedem Pflichtspiel dieser Saison zum Kader und kam bis auf das Zweitrunden-Pokalduell gegen Weiche Flensburg (5:1) stets zum Einsatz. Einen möglichen Ausfall will Kohfeldt allerdings auch nicht überbewerten: "Wenn er nicht spielen kann, dann werde ich trotzdem nicht ins Stadion kommen und zu den Bayern sagen: 'Heute bitte nicht so doll.' Dann werden wir trotzdem Vollgas geben."

Neuauflage der "greenwhitewonderwall"

Für Vollgas will der Bremer Anhang sorgen. Die Fans planen eine Neuauflage der "greenwhitewonderwall", des denkwürdigen Spaliers, mit dem die Werder-Profis vor den letzten Heimspielen im Abstiegskampf 2016 vor dem Stadion empfangen wurden und das die Mannschaft auf einer Woge der Begeisterung zum Klassenerhalt trug. "Wenn einen da 1.000 Fans in Empfang nehmen, ist das schon beeindruckend. Es herrscht absolute Ruhe im Bus, und du bekommst wirklich das Gefühl: 'Heute sind wir einer mehr'", beschrieb Kohfeldt die mögliche positive Wirkung der Fan-Aktion. Bayern-Trainer Niko Kovac weiß das und warnte seine Spieler: "Die ganze Stadt wird elektrisiert sein." Die Bremer Mannschaft werde im eigenen Stadion von den Fans "getrieben, gepusht" und entsprechend "euphorisch ins Spiel gehen".

Bremer Weser-Stadion seit 1988 eine Pokal-Bastion

Bekanntlich hat der Pokal ja seinen "eigenen Gesetze" - und zu diesen zählt auch die beeindruckende Heimbilanz der Bremer in diesem Wettbewerb. Seit 37 Partien sind die Hanseaten im Weser-Stadion ungeschlagen, die letzte Niederlage gab es am 13. April 1988. Nur zur Erinnerung: Damals gab es noch die DDR, der Bundeskanzler hieß Helmut Kohl und Trainer der Bremer war Otto Rehhagel. Der führte sein Team einen Monat später zur Meisterschaft, mit vier Punkten Vorsprung vor Titelverteidiger Bayern München...

Weitere Informationen Ergebnisse und Ansetzungen im DFB-Pokal Die Spielpaarungen im DFB-Pokal der Saison 2018/2019 hier im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 24.04.2019 | 20:00 Uhr