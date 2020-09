Stand: 06.09.2020 15:59 Uhr

Werder-Fußballerinnen gehen in Frankfurt unter

Die Fußballerinnen des SV Werder Bremen haben am ersten Bundesliga-Spieltag eine schmerzhafte Niederlage kassiert. Der Aufsteiger unterlag am Sonntagnachmittag bei Eintracht Frankfurt trotz zwischenzeitlicher 1:0-Führung mit 1:5 (1:2). Der SV Meppen konnte bei seinem Debüt in Deutschlands Beletage derweil einen Teilerfolg feiern. Die Emsländerinnen kamen beim MSV Duisburg zu einem torlosen Remis.

Gidion-Tor sorgt nur kurz für Werder-Freude

Für Werder begann die Begegnung in der Frankfurter Weltmeisterschafts-Arena optimal. Margarita Gidion brachte die Gäste in der 15. Minute nach einer Ecke in Führung. Anschließend bewahrte Keeperin Lena Pauels die Bremerinnen zunächst mit zwei Paraden vor dem Ausgleich (24., 27.). Gegen den Schuss der Schweizerin Géraldine Reuteler war die 22-Jährige dann jedoch machtlos - das 1:1 (32.). Lediglich 180 Sekunden später brachte Laura Freigang die Eintracht in Front. Nach dem Seitenwechsel hatte Werder nicht mehr viel zuzusetzen. Freigang per Elfmeter nach Foul an Reuteler (53.), Tanja Pawollek (65.) und die eingewechselte Slowenin Lara Prašnikar (67.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.

