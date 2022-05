Darmstadt patzt in Düsseldorf - Chance für Werder, St. Pauli und den HSV Stand: 06.05.2022 20:26 Uhr Der SV Darmstadt 98 hat am Freitag im Zweitliga-Aufstiegskampf einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Am vorletzten Spieltag verlor der Tabellenzweite 1:2 bei Fortuna Düsseldorf. Dadurch könnten der HSV, Werder Bremen und theoretisch sogar der FC St. Pauli an Darmstadt vorbeiziehen.

Dafür müssten die fünftplatzierten Kiezkicker allerdings am Samstagabend (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) einen Kantersieg beim Tabellenführer FC Schalke 04 landen. Da die Hamburger aufgrund eines Corona-Ausbruchs personell stark dezimiert in Gelsenkirchen antreten, ein nahezu unmögliches Unterfangen. Gewinnt Schalke, haben die "Königsblauen" nach Darmstadts Patzer den direkten Wiederaufstieg sicher.

Weitere Informationen Das Restprogramm im Zweitliga-Aufstiegskampf Das Restprogramm der Spitzenteams der Zweiten Bundesliga auf einen Blick. Mit dabei: St. Pauli, Werder und der HSV. mehr

HSV braucht einen Sieg gegen Hannover 96

Ein Heimsieg des Hamburger SV gegen Hannover 96 am Sonnabend (13.30 Uhr) ist da schon eher wahrscheinlich. 96 hat mit der Suche nach einem neuen Trainer und der Neuaufstellung der Mannschaft ganz andere Baustellen. Der HSV wiederum feierte zuletzt drei Siege in Folge und wittert eine unverhoffte Chance, im vierten Anlauf vielleicht doch noch die Bundesliga-Rückkehr perfekt machen zu können. Mit einem Sieg wäre die Mannschaft von Trainer Tim Walter aufgrund der besseren Tordifferenz an Darmstadt vorbei und hätte es im letzten Spiel bei Hansa Rostock alles selbst in der Hand.

Werder Sonntag bei Absteiger Aue gefordert

Vorerst auch an Werder Bremen, das am Sonntag (13.30 Uhr) zum Abschluss des 33. Spieltags beim Absteiger Erzgebirge Aue antritt. Dem Tabellendritten würde bereits ein Remis genügen, um auf Platz zwei zu klettern. Dann hätte das Team von Trainer Ole Werner am letzten Spieltag zu Hause gegen Jahn Regensburg alles in eigener Hand, um den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga unter Dach und Fach zu bringen.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 06.05.2022 | 23:03 Uhr