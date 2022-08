Zweites Spiel, zweites Remis: Burke rettet Werder einen Punkt Stand: 13.08.2022 18:33 Uhr Aufsteiger Werder Bremen ist dank eines späten Tores von Oliver Burke im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart zu einem 2:2 (1:1) gekommen. Auch das erste Saisonspiel in Wolfsburg war so ausgegangen.

von Christian Görtzen

Nach dem Schlusspfiff gegen die Schwaben war die Stimmungslage bei Werder-Trainer Ole Werner und seinem Team aber eine noch weitaus bessere als eine Woche zuvor. Die Spieler sprangen über den Rasen des Weserstadions und herzten ihren bulligen schottischen Joker Burke, der in der fünften Minute der Nachspielzeit mit der letzten Aktion der Partie doch noch den Ausgleich erzielt hatte. "Das ist ein unglaubliches Gefühl. Es war mein erster Last-Minute-Treffer, ich habe es sehr genossen", sagte Burke. Mit einem Daumen-hoch-Foto feierte der SV Werder den Bartträger.

"Am Ende wurden die Jungs für ihre gute und kämpferische Leistung belohnt. Das Unentschieden war unterm Strich nicht unverdient", befand Werner.

Traumstart für Werder: Füllkrug trifft fix

Die Grün-Weißen waren, wie schon eine Woche zuvor in der Partie beim VfL Wolfsburg, nach dem Anpfiff sofort enorm fokussiert und voller Elan. Der Unterschied: Dieses Mal belohnten sie sich. Nachdem Marvin Ducksch den Ball auf die linke Außenbahn gepasst hatte, flankte Anthony Jung in die Strafraummitte, wo Niclas Füllkrug entschlossen hochstieg und das Spielgerät herrlich zum 1:0 (4.) ins linke obere Eck köpfte. Mit ein bisschen mehr Fortune wäre der Start sogar noch besser geraten: Füllkrug, dessen Mitwirken wegen einer Oberschenkelverletzung lange fraglich gewesen war, knallte die Kugel aus 16 Metern an die Latte (9.).

Die Schwaben brauchten mehr als eine halbe Stunde, um erstmals gefährlich in Aktion zu treten. Kapitän Wataru Endo prüfte Werder-Keeper Jiri Pavlenka, der trotz eines Nasenbeinbruchs spielte, mit einem Distanzschuss (32.). Werner hatte nicht gezögert, seine Nummer eins trotz der Verletzung einzusetzen. "Er hält die Bälle ja auch mit der Hand und nicht mit der Nase", hatte der Coach im Vorfeld der Partie lapidar gesagt.

In der 38. Minute reichte der Tscheche aber auch mit seinen Händen nicht an die Kugel heran. Endo hatte ein weiteres Mal aus ähnlicher Position abgezogen. Pavlenka sah beim Treffer zum 1:1 (38.) nicht ganz glücklich aus. Mit dem Ergebnis ging es auch in die Pause.

Bremen nach der Pause ohne Schwung...

Die Gastgeber kamen ohne ihren Verteidiger Amos Pieper, der sich bei einer Rettungsaktion verletzt hatte, auf den Platz zurück. Dort ließen sie es wesentlich ruhiger angehen als zu Beginn der ersten Hälfte. In der 77. Minute rächte sich diese Zurückhaltung. Nach einem Ballverlust in der Stuttgarter Hälfte ging es ganz schnell: Sasa Kalajdzic passte den Ball stark in den Lauf von Silas Katompa Mvumpa, und der Kongolese traf mit einem Schuss ins rechte Eck zum 2:1 (77.). Fast hätte er nur wenige Sekunden später das 3:1 nachgelegt, doch Pavlenka hielt sein Team mit einer Parade im Spiel.

...doch dann ist Burke zur Stelle

Und das zahlte sich ganz spät aus. In der fünften Minute der Nachspielzeit durften die Gastgeber doch noch ausgiebig jubeln. Mitchell Weisers Pass in die Tiefe verwertete der erst wenige Minuten zuvor eingewechselte Burke zum 2:2. Ein Aufschrei der Begeisterung brandete auf. Und einige Sekunden später ein weiteres Mal, als verkündet wurde, dass der Videoschiedsrichter keine Einwände gegen den Treffer habe.

2.Spieltag, 13.08.2022 15:30 Uhr Werder Bremen 2 VfB Stuttgart 2 Tore: 1 :0 Füllkrug (4.) 1: 1 W. Endo (38.) 1: 2 Katompa Mvumpa (77.) 2 :2 Burke (90. +5)

Werder Bremen: Pavlenka - Pieper (46. N. Stark), Veljkovic, Friedl - Weiser, Gruew (84. Rapp), A. Jung (84. Buchanan) - Bittencourt (84. Burke), Stage (78. R. Schmid) - Füllkrug, Ducksch

VfB Stuttgart: F. Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Vagnoman (69. Stenzel), W. Endo, Katompa Mvumpa (81. Karazor) - Führich (70. Egloff), Ahamada - Tomás (59. Sosa), Kalajdzic (81. L. Pfeiffer)

Zuschauer: 42000 (ausverkauft)



