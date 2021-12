Breier-Doppelpack sichert Hansa Rostock Punkt in Karlsruhe Stand: 19.12.2021 15:24 Uhr Fußball-Zweitligist Hansa Rostock überwintert im Tabellenkeller. Am Sonntag holte das Team von Trainer Jens Härtel beim Karlsruher SC ein 2:2 (1:2), verpasste es aber, sich weiter von der Abstiegszone abzusetzen.

von Thomas Luerweg

Es war sogar ein Sieg drin für die Mecklenburger, doch am Ende sprang für Hansa nach individuellen Fehlern lediglich ein Zähler in Baden heraus. Pascal Breier vertrat den gelbgesperrten Toptorjäger John Verhoek (10 Treffer) bestens und erzielte beide Hansa-Treffer. Als 14. hat die Kogge drei Punkte Vorsprung auf den SV Sandhausen auf dem Relegationsplatz.

Frühe Führung hält nicht lange

Härtel war mit der Leistung seiner Mannschaft beim 0:3 gegen den HSV offenkundig nicht einverstanden, er bot sechs Neue in der Startelf auf. Zwei von Ihnen drückten der Anfangsphase ihren Stempel auf: Linksverteidiger Nico Neidhart zog im Sechzehner ab, KSC-Keeper Marius Gersbeck konnte aber parieren (2.). Fünf Minuten später war er machtlos, als Breier bei seinem Startelfdebüt nach einer Ecke per Drehschuss zur Hansaführung traf - 1:0! Hansa war klar besser, brachte sich aber schon bald durch Unachtsamkeiten in der Defensive um einen möglichen Erfolg.

Bei einem Karlsruher Freistoß lief Abwehrrecke Daniel Gordon ein und versenkte völlig freistehend einen Kopfball vom Elfmeterpunkt zum Ausgleich (13.). Die Führung hatte nur sechs Minuten gehalten. Wenig später stellte sich KSC-Goalgetter Philipp Hofmann im Zweikampf vor dem Kasten cleverer an als Hansa-Verteidiger Ryan Malone und drehte mit seinem Treffer zum 2:1 die Partie (26.). Streli Mamba vergab bis zur Pause noch zwei dicke Chancen zum Ausgleich (34.,42.). Der Rückstand zur Pause ging in Ordnung, wäre aber zu verhindern gewesen.

Breiers zweiter Treffer sichert Punkt

Nach dem Wechsel erhöhten die Rostocker den Druck, doch das Fehlen des gelbgesperrten Toptorjägers John Verhoek (10 Saisontreffer) machte sich zunächst schmerzlich bemerkbar: So vergab Mamba auch seine dritte hochkarätige Chance, als er den Ball frei vor Gersbeck rechts neben den Kasten setzte (60.). Hansa-Keeper Markus Kolke hielt die Kogge mit einer Glanztat gegen Hofmann und Lucas Cueto im Spiel (67.), ehe Breier der erlösende Ausgleich gelang. In der Nachspielze entschärfte Kolke mit Glück und Geschick die letzte KSC-Großchance (90+2.).

Hansa rehabilitierte sich damit für den schwachen Auftritt in der Woche zuvor, hätte aber statt des einen Punktes durchaus drei Zähler mit an die Ostsee nehmen können.

18.Spieltag, 19.12.2021 13:30 Uhr Karlsruher SC 2 Hansa Rostock 2 Tore: 0: 1 Breier (7.) 1 :1 Gordon (12.) 2 :1 P. Hofmann (26.) 2: 2 Breier (82.)

Karlsruher SC: Gersbeck - van Rhijn, Gordon, Kobald, Heise - Breithaupt (86. Marino) - Gondorf, Wanitzek - Cueto (73. Kother), Schleusener - P. Hofmann

Hansa Rostock: Kolke - Neidhart (80. Meier), R. Malone, Roßbach, Rizzuto - Rother, Rhein (80. Ingelsson), Duljevic (70. Bahn), Mamba (71. Schumacher) - Breier, Munsy

Zuschauer: 750



