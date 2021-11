Nächster Sieg in Regensburg: Hansa lehrt den Jahn das Fürchten Stand: 06.11.2021 15:24 Uhr Wie im DFB-Pokal, so auch in der Zweiten Liga: Hansa Rostock hat am Sonnabend sein Auswärtsspiel bei Jahn Regensburg gewonnen - und beim 3:2 (1:1) erneut einen Rückstand umgebogen.

von Florian Neuhauss

Die "Kogge" schwimmt auf einer Erfolgswelle, drei Pflichtspielsiege in Folge hat die Mannschaft von Trainer Jens Härtel nun eingefahren. Im Pokal ins Achtelfinale eingezogen, in der Liga-Tabelle mit 17 Punkten ins Mittelfeld geklettert.

Dabei erfanden sich die Mecklenburger an der Donau im zweiten Anlauf neu. Vier Veränderungen im Vergleich zum Pokal-Erfolg hatte Härtel in der Startelf vorgenommen. Und die beiden Torschützen John Verhoek und Hanno Behrens waren vor zehn Tagen allenfalls Nebendarsteller gewesen. Am Ende lehrte Hansa den Jahn allerdings erneut das Fürchten. Statt an der Tabellenspitze St. Pauli zu verdrängen, die Kiezkicker hätten ob der Spielabsage in Sandhausen nicht so schnell zurückschlagen können, tritt Regensburg auf der Stelle.

Hansa steigert sich nach Schreckmoment

Falls die Rostocker noch ein Hallo-wach gebraucht haben sollten, dürfte in der 4. Minute jeder gewarnt gewesen sein. Erst rettete Markus Kolke aus spitzem Winkel gegen Erik Wekesser. Im Nachsetzen landete eine Flanke bei Joel Zwarts, dessen Kopfball Kolke nur noch hinterherschauen konnte - doch der Ball ging knapp vorbei. Beim Schuss von Jan-Niklas Beste war Hansas Keeper wieder zur Stelle (11.).

So überstanden die Mecklenburger die Anfangsphase ohne Gegentor - und meldeten sich nach einer Viertelstunde erstmals selbst offensiv zu Wort. Der Schuss von Calogero Rizutto wurde noch abgefälscht und ging so denkbar knapp am Tor vorbei. Für einen weiteren Aufreger in der intensiven Partie sorgte der Regensburger Benedikt Saller, der nach einem Ballverlust gegen Nico Neidhart die Sohle draufhielt und mit Gelb noch gut bedient war (16.).

Ob es an diesem harten Einsteigen lag? Danach agierten beide Mannschaften jedenfalls deutlich zurückhaltender. Die Führung der Regensburger war eine Frage der individuellen Klasse. Sarpreet Singh lief zentral auf das Rostocker Tor zu und schlenzte den Ball aus 18 Metern am chancenlosen Kolke vorbei ins Eck (34.). Und wer weiß, wie die Partie gelaufen wäre, hätte Beste die Großchance zum 2:0 genutzt (41.)?

Drei Rostocker Tore in neun Spielminuten

So aber stand es wenig später 1:1. Hansas Stoßstürmer Verhoek verwertete seine einzige Möglichkeit eiskalt (43.). Und so ging es nach der Pause weiter. Behrens tauchte keine vier Minuten nach Wiederanpfiff frei vor Alexander Meyer auf, umkurvte den Jahn-Keeper und schob zum 2:1 für die Gäste ein. Drei Zeigerumdrehungen später konterten die Mecklenburger sehenswert und am Ende stand Verhoek frei vor dem leeren Tor - 3:1 (52.).

Es dauerte gut 20 Minuten, bis die Regensburger eine erste Antwort fanden. Der Schuss von Benedikt Gimber knallte an den Pfosten des Rostocker Tores (74.). Viel mehr kam dann nicht vom Überraschungsteam der Saison. Doch in der Schlussminute lag der Ball plötzlich noch einmal im Rostocker Netz. Gegen Andreas Albers parierte Kolke noch, Charalambos Makridis staubte dann zum 2:3 ab. Vier Minuten betrug die Nachspielzeit, aber den Sieg ließ sich Hansa nicht mehr nehmen.

13.Spieltag, 06.11.2021 13:30 Uhr J. Regensburg 2 Hansa Rostock 3 Tore: 1 :0 Singh (34.) 1: 1 Verhoek (43.) 1: 2 H. Behrens (49.) 1: 3 Verhoek (52.) 2 :3 Makridis (90.)

J. Regensburg: A. Meyer - Saller (46. Faber), J. Elvedi (75. Caliskaner), Breitkreuz, Wekesser - Gimber, Besuschkow - Beste, Singh (88. Makridis) - Zwarts (65. Boukhalfa), D. Otto (65. Albers)

Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, T. Meißner, Roßbach, Rizzuto - H. Behrens (76. Bahn), Fröde, Rhein (80. R. Malone) - Omladic (80. Meier), Schumacher (68. Mamba) - Verhoek (69. Breier)

Zuschauer: 8618



