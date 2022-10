Zwei Patzer, zwei Gegentore: Hansa Rostock unterliegt Kaiserslautern Stand: 21.10.2022 20:22 Uhr Hansa Rostock hat in der zweiten Fußball-Bundesliga seine siebte Saison-Niederlage kassiert. Beim 0:2 (0:0) gegen Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern leisteten sich die Mecklenburger zwei grobe Schnitzer in der Defensive.

An der prekären Personalsituation der Rostocker lag es am Freitagabend nicht. Dafür, dass gleich zehn Spieler gesperrt oder verletzt fehlten, machte es das Team von Trainer Jens Härtel vor 25.000 Fans im Ostseestadion sogar sehr gut. Das half aber alles nichts, weil Torhüter Markus Kolke und Abwehrchef Rick van Drongelen die "Roten Teufel" zum Toreschießen einluden - und FCK-Torjäger Terence Boyd zweimal zuschlug.

Hansa wartet nun bereits seit vier Spielen auf einen Sieg. In der Tabelle droht der Abstand zu den Abstiegsplätzen stark zusammenzuschrumpfen.

Kolke rettet vor der Pause das Remis

Hansa hatte gegen den FCK einen sehr guten Start erwischt. Der abgefälschte Schuss von Nils Fröling in der dritten Minute ging denkbar knapp vorbei. Die neuformierte Rostocker Mannschaft versuchte in der Anfangsphase viel, es gelang aber wenig. Und die Partie wurde ob der vielen Fouls und Unterbrechungen unansehnlich. Immer wieder ertönte ein Pfiff von Robert Kampka. Die Reihe von Freistößen, die allesamt nichts einbrachten, wurde nur von Ecken unterbrochen - die genauso wenig erfolgreich waren.

Der erste Schuss aufs Tor ließ eine gute halbe Stunde auf sich warten - aber dann musste Hansas Kolke schon viel von seinem Können aufbieten. Beim wuchtigen Schuss von Kenny Prince Redondo war der Keeper zur Stelle, verkürzte dann geschickt den Winkel und parierte auch noch den Nachschuss (31.). Auch zwei Minuten später entschärfte Kolke einen Schuss des flinken Lauterers. Kurz vor der Pause versuchte es auf der anderen Seite noch mal Dennis Dressel, sein Volleyschuss aus dem Strafraum ging aber drüber (41.).

Zwei Individuelle Fehler sorgen für die Niederlage

Mit einem Schuss von Kai Pröger, der nur Zentimeter am Pfosten vorbeiflog, starteten die Hausherren in die zweite Hälfte. Allerdings spielten nun auch die Pfälzer vehementer nach vorn und versuchten, gegen die Rostocker "Rumpftruppe" einen Sieg mitzunehmen. Nur Kolke stand zunächst weiter der FCK-Führung im Weg: Bei einer starken Volleyabnahme von Eric Durm brachte der Hansa-Kapitän noch die Fingerspitzen an den Ball und lenkten diesen gerade noch über die Latte 62.

Doch ausgerechnet der beste Hansa-Spieler patzte beim 0:1. Einen Kopfball von Boyd bugsierte sich Kolke mit den Händen durch die eigenen Beine (67.). Nun musste Hansa mehr Risiko gehen und geriet in Gefahr, auch noch ein Kontergegentor zu kassieren. Gegen Philipp Klement konnte Kolke noch parieren (73.). Nach einem Fehler von Rick van Drongelen, bis dahin ebenfalls ohne Fehl und Tadel, lief aber Boyd aufs Rostocker zu und sorgte mit einem platzierten Schuss für das 2:0 und damit für die Entscheidung (82.).

13.Spieltag, 21.10.2022 18:30 Uhr Hansa Rostock 0 K'lautern 2 Tore: 0: 1 Boyd (67.) 0: 2 Boyd (82.)

Hansa Rostock: Kolke - Ananou, T. Meißner (82. Strauß), van Drongelen, Fröling (64. Schröter) - Rhein (64. Thill), Dressel - Pröger (78. Munsy), Duljevic (64. Dong-gyeong Lee), Schumacher - Hinterseer

K'lautern: Luthe - Bormuth, Niehues, Tomiak - Durm, Klement (75. Wunderlich), Ritter (84. Ciftci), Zuck, Zimmer (75. Hercher), Redondo (84. Hanslik) - Boyd (89. Lobinger)

Zuschauer: 25000



