Geschafft! Eintracht Braunschweig feiert ersten Saisonsieg Stand: 02.09.2022 20:24 Uhr Aufsteiger Eintracht Braunschweig hat am siebten Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga den ersten Saisonsieg geschafft. Nach 1:2-Rückstand setzten sich die "Löwen" am Freitagabend mit 4:2 (2:2) gegen den 1. FC Nürnberg durch.

von Johannes Freytag

Den Erfolg hatten sich die Niedersachsen vor allem dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte verdient. Anfangs gab es noch Abstimmungsprobleme in der neu formierten Abwehr, doch mit zunehmender Spieldauer bekamen die Braunschweiger die Partie in den Griff.

Fabio Kaufmann (zwei), Immanuel Pherai und Anthony Ujah waren die Torschützen des BTSV, der mit viel Selbstvertrauen in das Niedersachsenderby am Sonnabend in einer Woche (13 Uhr) bei Hannover 96 gehen kann.

Neuzugänge Benkovic und de Medina in der Startelf

Braunschweigs Trainer Michael Schiele beorderte die erst am Donnerstag verpflichteten Filip Benkovic und Nathan de Medina in die Startelf. Ein Risiko, weil die beiden Neuzugänge mit wenig Spielpraxis nach Braunschweig kamen: De Medina stand in dieser Saison bei Arminia Bielefeld lediglich elf Minuten auf dem Platz (beim 1:2 in Rostock), Benkovic hatte zuletzt im Mai für Udinese Calcio zwei Kurzeinsätze über jeweils drei Minuten.

Kaufmann kontert die frühe "Club"-Führung

Und prompt ging die Maßnahme nach hinten los: De Medina verhinderte Jan Gyamerahs Hereingabe in den Strafraum nicht, beim anschließenden Zuspiel von Lino Tempelmann war Benkovic zu weit weg von Jens Castrop, der den Ball zum 1:0 für die Gäste über die Linie drückte (10.).

Aber die Braunschweiger hatten die passende Antwort parat: Nach einem langen Pass von Pherai rannte Kaufmann seinem Gegenspieler James Lawrence davon und drosch das Leder aus vollem Lauf an FCN-Keeper Christian Mathenia vorbei ins kurze Eck - 1:1 (13.).

Nürnberg besser, aber zur Pause 2:2

Doch nach einer knappen halben Stunde ließ sich die BTSV-Dreierkette erneut zu einfach ausspielen. Beim Steckpass von Mats Moeller Daehli war es Anton Donkor, der zu spät reagierte, sodass Kwadwo Duah das 2:1 für die Franken erzielen konnte (29.).

Danach kontrollierten die Gäste das Geschehen, ließen nur eine Chance von Ujah zu (33.), dennoch kamen die Braunschweiger zum Ausgleich: Kaufmanns satten Schuss von der linken Seite wehrte Mathenia nach vorne ab, Ujah war zur Stelle und schob überlegt ins lange Eck ein (44.) - sein erster Treffer in Blau-Gelb und sein erstes Tor nach rund zwei Jahren.

Pherai mit Traumtor, Kaufmann aus dem Gewühl

Kurz nach Wiederbeginn durfte sich Jasmin Fejzic, der bei beiden Gegentreffern machtlos war, endlich einmal auszeichen: Einen Freistoß von Johannes Geis wehrte er sehenswert zur Seite ab (49.). Aber die gierigere Mannschaft nach der Pause war die Eintracht: Ujah und Marx ließen gute Gelegenheiten aus (52., 54., 57.).

Dann sorgte ein Doppelschlag für die Braunschweiger 4:2-Führung. Pherai traf traumhaft aus gut 20 Metern in den Winkel (59.), etwas Beigeschmack hatte das Tor von Kaufmann: Ujah fiel im Strafraum - wollte er einen Elfmeter schinden? -, der Ball landete irgendwie bei Kaufmann, der ihn aus dem Gewühl ins Netz drosch (61.).

BTSV-Defensive lässt nichts mehr zu

Die "Clubberer" waren sichtlich angeschlagen, offensiv gelang den Gästen kaum noch etwas - auch, weil die "Löwen" defensiv nun sicher standen. Auch de Medina und Benkovic sorgten nun für Stabilität. Erst in der 80. Minute wurde es noch einmal brenzlig vor dem Gehäuse von Fejzic, doch Tempelmann traf aus spitzem Winkel nur das Lattenkreuz.

So durften die Braunschweiger am Ende mit ihren Fans den verdienten ersten Saison-Dreier feiern.

7.Spieltag, 02.09.2022 18:30 Uhr Braunschweig 4 1.FC Nürnberg 2 Tore: 0: 1 Castrop (10.) 1 :1 F. Kaufmann (13.) 1: 2 Duah (29.) 2 :2 Ujah (44.) 3 :2 Pherai (59.) 4 :2 F. Kaufmann (61.)

Braunschweig: Fejzic - de Medina, Behrendt, Benkovic - J. H. Marx, Krauße (77. Wiebe), Nikolaou, Donkor - Pherai (85. Henning) - F. Kaufmann (77. Ihorst), Ujah (85. Lauberbach)

1.FC Nürnberg: Mathenia - Gyamerah (65. Valentini), F. Hübner, Lawrence, Wekesser - Geis (65. Fofana), Tempelmann - Castrop (65. Lohkemper), Möller Daehli - Daferner (85. Shuranov), Duah

Zuschauer: 17173



