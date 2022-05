Werner vertraut seinem Werder - Toprak und Co. Option für Aue Stand: 03.05.2022 15:04 Uhr Trotz des Rückschlags gegen Kiel glaubt Werder Bremens Trainer Ole Werner an sein Team und den Bundesliga-Aufstieg. Gegen Aue kann er wohl wieder auf das Defensiv-Trio Ömer Toprak, Milos Veljkovic und Christian Groß bauen.

"Wir brauchen sechs Punkte, um eine realistische Chance zu haben, direkt hochzugehen", sagte Werner am Dienstag. Der Werder-Coach ist auch nach der bitteren 2:3-Heimpleite gegen die "Störche" und dem Abrutschen auf Rang drei von seinem Team überzeugt. "Ich vertraue meiner Mannschaft, weil ich von der Qualität der Spieler und vom Charakter der Mannschaft total überzeugt bin."

"Das Ding wird am 34. Spieltag entschieden." Werder-Trainer Ole Werner

Für den gestürzten Tabellenführer geht es erst am Sonntag (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) auswärts gegen das bereits als Absteiger feststehende Erzgebirge Aue. Die Konkurrenz aus Schalke, Hamburg oder Darmstadt kann dann schon vorgelegt haben. Kein Problem für Werner, für den "das Ding am 34. Spieltag entschieden wird". Dann haben die Bremer Jahn Regensburg im Weser-Stadion zu Gast.

Die Pleite gegen Kiel, als Werder durch zwei Eigentore eine 2:0-Führung verspielte und spät den dritten Treffer kassierte, ist abgehakt. "Natürlich wäre es uns lieber gewesen, wäre am Freitag alles glatt gelaufen. Aber man muss immer wieder auf Rückschläge reagieren", sagte Werner. "Ab jetzt blicken wir Richtung Aue."

Werner rechnet mit Toprak, Groß und Veljkovic

Anders als gegen die Schleswig-Holsteiner kann der Bremer Trainer gegen den Tabellenvorletzten wieder mit den Leistungsträgern Toprak, Veljkovic und Groß planen. "Alle drei werden im Laufe der Woche wieder angreifen. Der Plan ist, dass sie uns in Aue wieder zur Verfügung stehen", sagte er. "Wir müssen schauen, wie sie durch die Woche kommen und auf die Belastung reagieren. Aber ich rechne mit allen drei gegen Aue."

Vorerst keine Aue-Karten für Werder-Fans

Mit Werder-Fans wird Werner in Aue wohl nicht rechnen können, da die Gastgeber vorerst keine Karten an Gästefans verkaufen wollen. Der Club begründete diesen Schritt am Dienstag mit Sicherheitsbedenken. Tickets gebe es nur für Mitglieder, registrierte Aue-Fans und Abo-Karten-Inhaber.

Im Hinspiel hatte es Unstimmigkeiten aufgrund der Bremer Kartenpolitik gegeben. Zuschauer waren am 3. Dezember beim 4:0 zwar genehmigt worden, jedoch aufgrund der Corona-Lage nur für Bremer Dauerkarteninhaber. Einen freien Verkauf und damit Tickets für Aue-Fans gab es nicht. Werder berief sich damals auf Zeitgründe. Das Spiel hatten gut 15.000 Zuschauer verfolgt.

