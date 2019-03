Stand: 01.03.2019 21:27 Uhr

Kroos wie Kroos - Rückschlag für Holstein Kiel von Matthias Heidrich, NDR.de

Holstein Kiel hat im Aufstiegsrennen der zweiten Bundesliga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Schleswig-Holsteiner verloren am Freitag das Topspiel gegen Union Berlin vor eigenem Publikum mit 0:2 (0:1) und verpassten den zumindest vorübergehenden Sprung auf Tabellenplatz drei. Es war die erste Niederlage für die "Störche" seit dem 1:2 zu Hause gegen Arminia Bielefeld Mitte Dezember. Der Sieg für Union ging durchaus in Ordnung, da sich die Berliner abgeklärter präsentierten und einen Kroos in ihren Reihen hatten.

Kroos: Ein Name, der verpflichtet

24.Spieltag, 01.03.2019 18:30 Uhr Holstein Kiel 0 Union Berlin 2 Tore: 0: 1 Kroos (27.) 0: 2 Andersson (90. +1)

Holstein Kiel: Kronholm - Dehm, Schmidt, Wahl, van den Bergh - Karazor - Mühling, Meffert (62. Bénes) - J. Lee (73. Evina) - Okugawa (89. Thesker), Serra

Union Berlin: Gikiewicz - Trimmel, M. Friedrich, F. Hübner, C. Lenz - Schmiedebach - Kroos (75. Zulj), Prömel - Mané (71. Mees), Andersson, Gogia (67. Hartel)

Zuschauer: 9868



Beide Teams boten sich im ersten Durchgang ein Duell auf Augenhöhe. Kiel hatte zwar mehr Ballbesitz, Union agierte allerdings zielstrebiger. Die "Störche" hatten Glück, als Dominik Schmidt bei einer Rettungsaktion per Grätsche den Ball nur an den eigenen Pfosten setzte (25.). Den Unterschied machte letztlich die Schusstechnik der Familie Kroos. Felix Kroos versenkte einen Querpass in der 27. Minute dermaßen perfekt im langen Eck, dass wohl nicht wenige beim 1:0 für die "Eisernen" an seinen bei Real Madrid spielenden Bruder Toni dachten. Felix hätte kurz vor der Pause noch nachlegen können für die Gäste, traf aus spitzem Winkel aber nur das Außennetz (41.).

Kiel ungewohnt fahrig

Zu Beginn der zweiten 45 Minuten hatte Kiel gute Möglichkeiten zum Ausgleich. Masaya Okugawa zog von halblinker Position ab, doch Union-Torwart Rafal Gikiewicz tauchte ab und parierte stark (51.). Nur eine Minute später setzte Alexander Mühling einen Ball aus der Drehung knapp über das Tor der Gäste. Das ließ die KSV-Fans hoffen. Allerdings verflachte das Kieler Spiel in der Folge wieder. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter leistete sich viele ungewohnte technische Fehler und konnte sich gegen clever verteidigende Berliner kaum Torchancen herausspielen.

Walter missfällt die Union-Taktik

In der Nachspielzeit machte Sebastian Andersson (90.+1) den Deckel für die Gäste drauf, traf nach einem Konter zum 2:0 für den Club aus der Hauptstadt und besiegelte die verdiente Heimpleite der Kieler. Walter hatte eine spezielle Sicht auf die Dinge. "Wir müssen auch gegen Truppen, die nicht am Fußball spielen interessiert sind und sich bei jeder Gelegenheit fallen lassen, besser spielen", sagte er KSV-Trainer bei "Sky".

